Manovra | testo in Aula senza mandato Pd lascia Commissione Bilancio

Manovra - Pd e Leu lasciano commissione : “Zero voti. È emergenza democratica”. Testo in Aula senza mandato al relatore : Pd e Leu abbandonano la commissione Bilancio. “In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo”, denuncia il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, parlando di “emergenza democratica”. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e probabilmente nemmeno per organizzare l’audizione dell’Ufficio parlamentare di ...

Manovra attesa in Aula per il voto : verso fiducia su testo del governo : Arriverà con ogni probabilità domani, in Aula al Senato, il maxiemendamento alla legge di bilancio. Lo si apprende a margine dei lavori della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Il...

Manovra - verso fiducia su testo governo : 1.30 Sospesi i lavori sulla Manovra al Senato.Finora non si è registrato nemmeno un voto.La commissione Bilancio si è limitata ad esaminare gli emendamenti segnalati dai senatori. Ieri sera il governo ha depositato il pacchetto di modifiche che recepisce l'accordo con Bruxelles. Visto il termine per i subemendamenti al nuovo pacchetto del governo, fissato per le 13, è possibile che slitti l'approdo in Aula della Manovra.Probabile la richiesta ...

Manovra - accordo condizionato : la Commissione vigila sul testo ora in Aula : 'Ognuno la interpreterà a modo suo'. La previsione fatta ieri sera dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti si è rivelata azzeccata. La procedura d'infrazione non c'è. O meglio la Commissione sospende ...

Manovra - Renzi ironizza : “Testo scritto da Bruxelles”. Poi la battuta su Conte : “Attenzione - è in ritardo…” : Matteo Renzi, collegato in diretta Facebook da Palazzo Giustiniani, ironizza sul governo M5s-Lega: “Sono qui perché oggi Giuseppe Conte dovrà intervenire in Senato. Aspetta la mail da Bruxelles, dove è stata scritta la Manovra”. Poi, a un certo punto, la battuta sul presidente del Consiglio: “Attenzione, è in ritardo…”. L'articolo Manovra, Renzi ironizza: “Testo scritto da Bruxelles”. Poi la battuta su ...

Manovra - accordo informale con l'Ue : ma il testo tarda ancora : accordo fatto, almeno informalmente, tra Roma e Bruxelles con conseguenti - attese - ricadute anche e soprattutto sui tempi di approvazione della Manovra. La bollinatura europea, attesa ufficialmente...

Manovra - il testo non c'è Insorgono le opposizioni "Ora occupiamo l'Aula" : Stallo sulla Manovra. Il governo di fatto non fa nessun passo in avanti. L'esecutivo prosegue nel suo braccio di ferro con Bruxelles ma di fatto blocca quasi del tutto l'iter parlamentare. Da Bruxelles arriva qualche timida apertura con le parole di Moscovici: "Stiamo lavorando intensamente nell'ambito di un dialogo costruttivo per fare in modo che l'Italia, che può condurre le politiche che vuole, non sta a me discutere la legittimità delle sue ...

Manovra - “previsione di crescita del pil 2019 tagliata dall’1 - 5 all’1%”. Tria da Conte per definire le modifiche al testo : L’intesa con la Commissione europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo non è stata ancora trovata. A cinque giorni dall’annuncio che il governo gialloverde ha accettato di rivedere al ribasso il deficit con cui intende finanziare parte della Manovra per il 2019, da Bruxelles non filtra ottimismo. Al momento la legge di Bilancio non figura nell’ordine del giorno della riunione dei commissari Ue in calendario ...

Manovra - Ue 'Dialogo con l Italia continua'. Testo in aula solo venerdì. Proteste delle opposizioni : Garavaglia: 'Siamo ottimisti' Segnali di ottimismo stamattina dal sottosegretario leghista all'economia Massimo Garavaglia, in un'intervista al Gr1 Rai. 'Sì, siamo ottimisti' ha affermato il ...

Manovra - slittano lavori Commissione in Senato : “Testo in Aula giovedì o venerdì” : Martedì alle ore 9.30 “si riprende con i lavori in Commissione, slitterà l’Aula e chiederemo di lavorare almeno due giorni pieni. Quindi si andrà in Aula giovedì o anche venerdì”. Sono i tempi indicati dal presidente della Commissione Bilancio del Senato, Daniele Pesco (M5S), per l’approvazione della Manovra che dovrà arrivare entro Capodanno. È quanto stabilito dai capigruppi della Commissione al termine di una riunione ...

Manovra - sindacati in pressing su governo. Tre incontri per cercare di cambiare il testo : ROMA Più attenzione sulla crescita e sul lavoro: le risposte previste dalla Manovra 'non sono sufficienti', dicono Cgil, Cisl e Uil, e visto che la prossima legge di bilancio è 'ancora un libro bianco'...

Manovra : il testo ritorna in commissione Bilancio : Per problemi di copertura di alcune misure, diverse da quelle ipotizzate, segnalano fonti parlamentari Pd, al termine della discussione generale in corso nell'Aula della Camera, la Manovra tornerà in mattinata in commissione Bilancio. Da chiarire anche, spiegano le stesse fonti, la questione di Radio Radicale e dell'emendamento presentato e non votato durante i lavori della commissione chiusi mercoledì scorso. Il ...

Manovra - al via lavori Camera. Polemiche opposizione : testo finto : Roma, 5 dic., askanews, - Hanno preso il via in Aula alla Camera i lavori sulla Manovra. I gruppi delle opposizioni, in polemica con l'assenza del testo del provvedimento, hanno chiesto la sospensione ...