Tar sospende revoca scorta | Capitano Ultimo | ha avuto coraggio

Guerra commerciale : Cina sospende dazi aggiuntivi auto - abbassa per tre mesi Tariffe esistenti da 40% al 15% : La Cina ha confermato che sospenderà i dazi doganali aggiuntivi del 25% sulle importazioni di auto prodotte negli Stati Uniti, inizialmente previsti per il prossimo 1° gennaio. La sospensione durerà ...

Ryanair : Tar del Lazio accoglie ricorso e sospende provvedimenti Agcom sui bagagli : La prima sezione del Tar del Lazio ha accolto il ricorso della compagnia aerea Ryanair, sospendendo i provvedimenti dell'Antitrust con i quali aveva bocciato la politica tariffaria del vettore relativa al trasporto dei bagagli. Il tribunale ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza del 27 febbraio 2019.

Telefono - bollette a 28 giorni : il Tar conferma i rimborsi agli utenti - ma sospende le multe alle compagnie : Una lunga querelle al centro del dibattito per mesi tra consumatori e compagnie telefoniche, accusate di fare le "furbette" sulla fatturazione a 28 giorni. VITTORIA A META' - Il Tar del Lazio ha ...

Migranti : Vicofaro - Tar sospende chiusura : ANSA, - PISTOIA, 15 NOV - "Il Tar ha accolto la nostra richiesta e l'ordinanza del Comune di Pistoia che ci vietava di fare accoglienza è stata sospesa". Lo annuncia don Massimo Biancalani, il parroco ...

Asi - Tar non sospende revoca Battiston : 20.23 Nessuna sospensione provvisoria e urgente del decreto con il quale il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 31 ottobre scorso ha revocato il fisico Roberto Battiston dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). L'ha deciso con un decreto monocratico il presidente della terza sezione bis del Tribunale amministrativo del Lazio, Riccardo Savoia. Già contestualmente fissata il prossimo 4 dicembre la ...

Gravina : «Sospendere i match per insulti? Rischiamo di divenTare prigionieri» : Dopo le parole di Ancelotti Gabriele Gravina risponde subito a Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli ha auspicato l’interruzione delle partite per insulti dagli spalti, il nuovo presidente federale stoppa subito la sua proposta. Ancelotti è sempre più un alieno nel nostro calcio, come scritto da Massimiliano Gallo. Gravina, ad un evento organizzato dal Sole 24 Ore, ha risposto così all’allenatore azzurro: «Condivido l’amarezza ...

Falsa laurea alla Bocconi sul cv - l'europarlamenTare M5S Marco Valli si autosospende : La laurea alla Bocconi è un clamoroso falso e così l'eurodeputato smascherato è costretto ad autospendersi dal M5S . Marco Valli si era attribuito sul curriculum una laurea mai ottenuta in economia aziendale alla prestigiosa università privata di Milano. Ora il caso è nelle mani dei probiviri del Movimento, ha annunciato lo stesso Valli su Facebook, assumendosi la responsabilità delle ...

M5s - dubbi su laurea e curriculum : europarlamenTare Valli si autosospende : “In merito alle notizie sul mio curriculum pubblicate sulla stampa, desidero scusarmi prima di tutto con il MoVimento 5 Stelle, coi cittadini, gli attivisti e i miei colleghi al Parlamento europeo per l’errore commesso e me ne assumo le responsabilità. Ho comunicato ai probiviri la mia autosospensione dal MoVimento e attendo le loro decisioni a riguardo”. Lo annuncia su Facebook l’europarlamentare M5S Marco Valli, al centro di ...

Ryanair - l’Antitrust sospende la Tariffa supplemenTare sul bagagli a mano : “Induce in errore il consumatore” : L’Antitrust ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy sui bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal primo novembre 2018. Il supplemento, si legge, “fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore”. In base alla nuova policy varata da ...

Serie B - Tar del Lazio dà ragione ai club : ora il campionato può tornare a 22 squadre. La Lega Pro sospende le gare : Il nuovo capitolo del caso Legato al format di Serie B lo firma il Tar del Lazio. Il tribunale amministrativo ha disposto che venga riesaminata la posizione di Novara, Pro Vercelli e Ternana da parte degli organismi sportivi competenti. Tradotto: il campionato cadetto, partito a 19 squadre, può tornare ora a 22 club. Il collegio presieduto da Germana Panzironi ha formalmente rimandato la questione alla Figc, sospendendo il pronunciamento del ...