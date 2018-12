Sulla annunciata vendita delle dune di Chia ci sarà un grosso contenzioso : Un pezzo di paradiso della Sardegna, le dune di Chia, potrebbe venire acquistato dagli ambientalisti del Gruppo d'Intervento giuridico, per garantirne la fruizione pubblica e per evitare che finisse nelle mani di investitori stranieri. "Vari soggetti immobiliari a capitale arabo e internazionale stanno rastrellando terreni - si legge sul sito dell'associazione - come sta già accadendo anche in altre ...

Sulla cresta dell’onda Honor 9 : preannunciata la patch B377 - GPU Turbo se la prende comoda : Si torna finalmente a parlare in termini concreti di Honor 9. Lo smartphone Android, ancora molto popolare in Italia, come avrete notato dalle nostre ultime notizie tratte da feedback ufficiali (qui troverete ulteriori informazioni in merito), è in attesa di novità sia sul versante GPU Turbo, sia per quanto riguarda Android Pie, non essendo ancora partito il programma beta in questo caso. Eppure il produttore asiatico non sta snobbando una serie ...