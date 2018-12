Premio Napoli | vincono Giorgio Falco | Francesco Merlo e Guido Mazzoni

Premio Napoli : in attesa dei vincitori - premiati Jhumpa Lahiri - Carpentieri e De Giovanni : In attesa di sapere chi trionferà tra gli autori finalisti della 64esima edizione, nel corso della cerimonia di gala in programma martedì 18 dicembre alle ore 19.00 al Teatro Mercadante, sono stati svelati i nomi dei vincitori delle tre sezioni speciali indicati dalla giuria tecnica. Su tutti spicca il riconoscimento alla scrittrice americana Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri.Continua a leggere