Maccarese | bimbo di 11 anni annegò in un canale nel 2016 | adesso si indaga per omicidio

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Un video, girato durante gli ultimi attimi di vita di Alessandro Elisei, forse finalmente risolverà il mistero della sua prematura scomparsa. Il bambino, che all’epoca aveva solo 11, è annegato in unvicino al castello di, borgo nelle campagne tra Fiumicino e Roma, il 3 ottobre del. Quelle immagini, della cui esistenza sono certi diversi testimoni, potrebbero finalmente dare una risposta su ciò che effettivamente è accaduto quel giorno. Francesco Filocamo, gip della procura di Civitavecchia, ha infatti respinto la richiesta di archiviazione delle indagini, ascoltando quanto suggerito dal legale dei genitori della giovane vittima, Andrea Rossi, che ha indicato come rintracciare quel filmato e chi sentire, nel caso non fosse possibile riuscire a recuperare i fotogrammi incriminati.D’ora in poi si indagherà pervolontario Tutti vogliono capire se ...