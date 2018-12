La relazione tra omicidi volontari e porto d' armi non è per niente scontata

Straburgo approva la relazione sui diritti umani - bocciando l'emendamento Mikolášik anti-gpa. E già si stila la lista di chi «non votare più»... : Il 12 dicembre il Parlamento europeo ha approvato in plenaria a Strasburgo la Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e...

Trapianto d’organo : la relazione medico-paziente e la tecnologia possono contribuire alla salute ed all’aderenza alla terapia : “Il Trapianto di rene mi ha permesso di riappropriarmi del tempo per la mia famiglia, per me stessa, per le mie amicizie, per il mio lavoro”. “Dopo l’intervento ho riacquisito la forza fisica e mentale, ho ripreso a cucinare, fare lunghe passeggiate al mare e leggere, prima non avevo né energia, né concentrazione”. Con queste parole alcuni pazienti riceventi Trapianto di rene descrivono la “rinascita” dal Trapianto, come emerge da un’indagine ...

Pregiudizio di genere : la correlazione tra il volto maschile e la competenza percepita : La prima impressione conta, o almeno così sostiene una ricerca pubblicata su Psychological Science che ha fatto luce sul Pregiudizio di genere a cui molte persone sono sottoposte, seppur in modo inconsapevole. DongWon Oh, Elinor A. Buck e Alexander Todorov dell'Università di Princeton si sono posti l'obiettivo di identificare gli indizi visivi che influenzano il modo in cui viene percepito il senso di competenza di una persona, partendo dalla ...

Trovata correlazione tra sovrappeso - obesità e inquinamento acustico : La ricerca, condotta dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) e pubblicata su Environment International ha portato alla luce una netta associazione tra l'esposizione a lungo termine al frastuono stradale causato dal traffico ed il rischio di obesità e sovrappeso. L'intenzione dei ricercatori era quella di confermare i risultati di studi precedenti che avevano già dimostrato una forte associazione tra inquinamento acustico e diversi ...

Una Vita anticipazioni : Ramon scopre la relazione tra Antonito e Lolita : Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera "Una Vita" ci rivelano che la relazione tra Antonito e Lolita uscirà allo scoperto. La prima a venirne a conoscenza sarà Trini, mentre successivamente sarà Maria Luisa a sorprendere i due mentre si staranno scambiando un tenero bacio. L'ultimo a scoprire la love story sarà, invece, Ramon, che non si era mai reso conto dell'amore sbocciato proprio tra le mura di casa sua tra la domestica e ...

Vi spiego la relazione tra le economie illegali della Ue e quelle criminali della Libia : L'economia libica è però ancora una economia di guerra, dove l'azione predatoria e violenta è predominante su tutte le altre. Ma è soprattutto il traffico di migranti che è ancora essenziale per l'...

Arezzo - Pacini non risponde ai magistrati. Legali : ‘Aspettiamo relazione su autopsia’ Risultati : ‘Tonjoc ucciso da emorragia’ : Fredy Pacini ha deciso di non parlare. Il 57enne titolare di una ditta di gomme di Monte San Savino che ha ucciso a colpi di pistola il 29enne moldavo Vitalie Tonjoc, e che per questo motivo è indagato per eccesso colposo di legittima difesa, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio questo pomeriggio davanti al pm Andrea Claudiani. Lo hanno riferito i suoi Legali all’uscita dal Palazzo di giustizia di Arezzo ...

Donald Trump boccia una relazione sul clima della sua amministrazione perché : "Non ci crede" : "Non ci credo". Con queste parole Donald Trump ha respinto i risultati di una relazione, rilasciata dalla sua amministrazione, che mostrava gli impatti economici del cambiamento climatico. Prima di salire sull'Air Force One, per un volo diretto in Mississippi, il presidente ha risposto così ai giornalisti assiepati davanti la Casa Bianca. "Al momento siamo più puliti che mai" ha commentato Trump, addossando la colpa a "Cina, ...

Secondo il sito Dagospia la relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento sarebbe finta : Fabrizio Corona e Asia Argento sono di nuovo al centro del gossip a causa della loro relazione, alla quale sembra non credere il sito Dagospia. Sul sito si legge il contenuto di un presunto accordo tra l'ex Re dei Paparazzi e la figlia di Dario Argento in cui la loro storia sarebbe studiata a tavolino. Il primo step della relazione prevedrebbe la conoscenza tra i due con le presentazioni ai rispettivi familiari. Successivamente, dovrebbe ...

Trame Una Vita : Arturo scopre la relazione clandestina tra sua figlia e il Gayarre : La bellissima telenovela di origini spagnole “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra continua a riservare numerose sorprese al pubblico. Nei prossimi episodi italiani che andranno in onda su Canale 5 nel mese in corso, il perfido Arturo Valverde farà una scoperta che lo turberà molto. In particolare il perfido generale apprenderà che sua figlia Elvira e il suo ex maggiordomo Simon Gayarre sono stati amanti. A gran sorpresa il colonnello ...

Abruzzo - no del ministero all’estrazione di gas in Val di Sangro. “Rischi anche da possibile relazione con l’alta sismicità” : Una documentazione carente sotto diversi aspetti e rischi concreti legati alla sicurezza, compresi quelli che riguardano la tenuta della diga in caso di terremoto. Ma anche eventuali frane. Sono queste le principali motivazioni che hanno spinto la commissione nazionale per le valutazioni di impatto ambientale del ministero dell’Ambiente a esprimere parere negativo sul progetto di estrazione di gas a Bomba, 790 anime tra le colline della Val di ...

Rinnovo contratto statali e scuola - aumenti stipendi : le cifre delle tabelle della relazione tecnica : Per gli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e scuola resterebbero 330 milioni, ovvero circa 10 euro a dipendente PA. E’ quanto emerge dalle tabelle della relazione tecnica alla legge di bilancio riportate da Il Sole 24 Ore. Questo per ciò che riguarda il 2019 ma anche per il 2020 e 2021 la situazione non cambia troppo. Il 70% dei 1,1 miliardi di euro di fondi risulta essere infatti già bloccato, ‘prenotato’ per ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini comunica a Silvia Provvedi della relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento. La reazione della Donatella stupisce : La nona puntata del Grande Fratello Vip inizia con Alfonso Signorini che in casa comunica a Silvia Provvedi la notizia pubblicata da Chi, settimanale da lui diretto, sulla relazione (vero o finta che sia) tra Fabrizio Corona e Asia Argento. La Donatella, nonostante fosse freezata, si lascia andare con tono liberatorio: “Può tenerselo“. Ilary Blasi si presenta in puntata con un nuovo look che prevede una parrucca mora e nel corso ...

