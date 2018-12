Inter | Nainggolan potrebbe tornare titolare nel match di Santo Stefano contro il Napoli

Nainggolan prepara il ritorno : "L'amarezza romana è passata. All'Inter e a Spalletti darò tutto me stesso" : E' l'uomo in meno dell'Inter 2018-'19. O meglio: il, mancato, fin qui, valore aggiunto dell' Inter di Spalletti, prototipo di calciatore-trascinatore che sul più bello è mancato. Per dire: le sfide ...

Inter - Nainggolan : “Ho chiuso i rapporti con la Roma - fuori dal campo… : Domani uscirà il nuovo numero della rivista Undici, su cui ci sarà una lunga Intervista di Radja Nainggolan. Sono già disponibili le prime anticipazioni. Una di queste riguarda l’approdo all’Inter: “Mi hanno accolto bene sia i compagni che la società, contando che per me non è facile cambiare piazza. Sono sempre rimasto affezionato ai posti dove sono stato, Cagliari e Roma, ho dato e ricevuto molto. Sono contento di ...

Inter - contro l'Udinese Spalletti con il dubbio Nainggolan : L'Inter vuole mettersi alle spalle l'eliminazione arrivata martedì in Champions League, dopo il pareggio al Meazza contro il Psv Eindhoven per 1-1. Per ripartire i nerazzurri dovranno affrontare l'Udinese di Davide Nicola, a caccia di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. La squadra nerazzurra è terza in classifica con ventinove punti, a meno sei dal Napoli secondo e meno quattordici dalla Juventus, oltre ai tre punti di ...

Inter-Psv - le formazioni ufficiali : panchina per Lautaro e Nainggolan - l’ex Sainsbury titolare : Inter-Psv, le formazioni ufficiali – Alla fine la scelta di Luciano Spalletti è ricaduta su Candreva, che avrà il compito di fare da collante tra centrocampo e attacco in un 4-3-3 trasformabile in 4-2-3-1. Asamoah resta sulla linea difensiva con D’Ambrosio sulla corsia opposta. Più o meno confermata la formazione del Psv, che propone l’ex nerazzurro Sainsbury al centro della difesa. Inter (4-3-3): Handanovic; ...

Champions - le probabili formazioni di Inter-Psv e Liverpool-Napoli : Nainggolan convocato : Martedì 11 dicembre andranno in scena in Champions League due partite fondamentali per Inter e Napoli. Entrambe le formazioni italiane infatti vanno a caccia degli ultimi punti per accedere agli ottavi di finale. Sia per i nerazzurri che per i partenopei però non sarà semplice avere la meglio sui loro rivali. Mentre il Napoli però è padrone del proprio destino, l'Inter deve comunque attendere il risultato di Barcellona-Tottenham per vedere se ...

Inter - infortuni per Vecino e Nainggolan : col PSV non ci saranno - gli aggiornamenti : Vecino e Nainggolan ancora out a causa di problemi fisici che li affliggono, Spalletti fa il punto sugli infortunati in casa Inter “A Vecino abbiamo fatto fare un esame e probabilmente non sarà disponibile, ha un problema difficile da risolvere. Nainggolan ha fatto un esame a inizio settimana e ha bisogno di uno stop. Lo valuteremo e cercheremo di fare un ulteriore approfondimento“. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha ...