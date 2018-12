Vasco Non Stop Live 2019 sbarca in Sardegna | info e dettagli sui concerti del 18 e 19

Vasco Rossi : "Mio padre - camionista - morì prima del mio successo. Ma il suo ultimo insegnamento non lo dimentico" : Ha ricordato il padre Giovanni Carlo detto «Carlino», camionista, morto d'infarto nel 1979, prima di poter assistere al successo del figlio. Vasco Rossi, 66 anni, in procinto di ripartire col tour, ha dedicato un post su Instagram al genitore: "È mancato proprio quando ho cominciato. Ne sarebbe stato fiero", ha scritto il cantante sotto la foto d'epoca che lo ritrae con il papà."Giovanni Carlo, "Carlino", Rossi è ...

Proteste contro il caro biglietti per Vasco Rossi a Milano per il VascoNonStop Live 2019 : le richieste dei fan : Il grande successo delle prevendite dei biglietti per Vasco Rossi a Milano per il VascoNonStop Live 2019 non ha fermato le polemiche intorno al caro biglietti. Oltre 180mila biglietti sono stati venduti nei primissimi giorni dall'apertura delle prevendite su circuito Vivaticket, portando i concerti di Vasco Rossi a San Siro da quattro a sei con le nuove date dell'11 e 12 giugno, un record per il rocker di Zocca anche se una parte del pubblico ...

Vasco Rossi - comunicati date e prezzi di Milano per il Non Stop Live 2019 : Vasco Rossi torna in tour per l'atteso Non Stop Live 2019. Saranno soltanto due le citta' toccate dal rocker di Zocca con una scaletta da lui stesso definita potente e perfetta: Milano e Cagliari. Almeno quattro gli appuntamenti nella citta' meneghina, che fungera' da apertura, poi si tocchera' la Sardegna, vero e proprio inedito degli ultimi anni. Il tutto in concomitanza con l'uscita di una nuova canzone, in radio dal pRossimo 16 ...

Vasco Rossi - a processo il figlio Davide : causò un incidente e non si fermò a prestare soccorso : Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi, finisce a processo. Il ragazzo, ora 31enne, nel settembre del 2016 causò un incidente automobilistico a Roma, nella zona della Balduina, ma invece di...

Davide Rossi - figlio di Vasco a processo : causò un incidente e non soccorse le vittime : Nel settembre del 2016 causò un incidente automobilistico a Roma, nella zona della Balduina, ma invece di soccorre le vittime si allontanò. Per questo Davide Rossi, 32 anni, primo figlio del cantante Vasco, è stato citato in giudizio dalla Procura di Roma. Il procedimento è fissato per il pRossimi 15 gennaio davanti al giudice monocratico della Capitale per reati di lesioni personali stradali gravi e omissione di ...

