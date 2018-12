adnkronos

: Finisce a Bergamo! L'Atalanta vince e si avvicina alla Lazio in classifica! Atalanta 1?? - 0?? Lazio… - SerieA : Finisce a Bergamo! L'Atalanta vince e si avvicina alla Lazio in classifica! Atalanta 1?? - 0?? Lazio… - BinaryOptionEU : Lazio ko a Bergamo - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Lazio ko a Bergamo -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Continua il momento no dellabattuta dall'Atalanta per 1-0 nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Dopo la tripletta di Udine, a Duvan Zapata è bastato un minuto di gioco per firmare ...