I terremoti studiati dai satelliti | l’interferometria SAR VIDEO

(Di martedì 18 dicembre 2018) Sono più di venti anni che iper l’Osservazione della Terra ci permettono di studiare i. In particolare, – si legge in un report a cura di Christian Bignami (INGV – Osservatorio Nazionale) – iche equipaggiano un particolare sensore RADAR, il SAR, sono ormai utilizzati sistematicamente per misurare gli effetti che un terremoto produce sulla superficie terrestre, misurando con elevata precisione le deformazioni crostali indotte dal terremoto stesso.Un RADAR (RAdio Detection And Ranging) è un sensore attivo, ovvero dotato di una propria sorgente di segnali elettromagnetici, nella banda di frequenza delle onde radio, che invia impulsi di onde equi-spaziati tra loro in base ad una frequenza di ripetizione o PRF (Pulse Repetition Frequency). Gli impulsi giungono dallo spazio sulla superficie terrestre e l’eco che da essa torna verso il ...