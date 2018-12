Come effettuare una chiamata simulata su Android

chimerarevo

: La delegazione nipponica è da alcuni giorni in Italia per effettuare un viaggio di studio finalizzato a conoscere n… - ekuonews : La delegazione nipponica è da alcuni giorni in Italia per effettuare un viaggio di studio finalizzato a conoscere n… - Beatric16522218 : RT @1battagliapersa: È dal 4 marzo che dico che chiunque può vincere le elezioni promettendo soldi, riduzioni delle accise e mille mila rim… - 1battagliapersa : È dal 4 marzo che dico che chiunque può vincere le elezioni promettendo soldi, riduzioni delle accise e mille mila… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Lo smartphone con le sue tantissime possibilità offre numerose opportunità di svago da soli o in compagnia. Simulare unasupotrebbe essere un ottimo modo per fare scherzi ad un amico o per leggi di più...