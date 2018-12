Bye-bye Mourinho | You’ll Never Walk Alone

Serie A Basket – Torino - Bye bye Larry Brown : scarso feeling e gioco superato - per la panchina spunta Pozzecco : Torino ha deciso di cambiare coach. Addio a Larry Brown, mal supportato dai risultati e sopportato dalla squadra: al suo posto Pozzecco o Pilastrini L’arrivo di Larry Brown, qualche mese fa, aveva portato grande entusiasmo a Torino, pronta a fare il salto di qualità con un allenatore dalla dimensione mondiale. Quello che è accaduto nelle settimane successive però, forse, non se lo aspettava nemmeno lo stesso allenatore. Torino è ...

Svizzera : goodBye segreto bancario Al via l'operazione trasparenza : ... diretti ad ampliare le banche dati d'un lungo elenco di Amministrazioni finanziarie di tutto il mondo in attesa da decenni. I Paesi interessati, step by step In sostanza, nel quadro dello scambio ...

Roma : Bye bye Spelacchio - il povero abete spennacchiato lascia il posto all’albero delle serie tv Netflix : Spelacchio, oh Spelacchio, perché sei tu Spelacchio? Chi non ricorda il povero albero spennacchiato che lo scorso Natale fece la sua triste comparsa a Roma, tra ghignate e critiche, per poi venire subito rimosso? Stavolta il Campidoglio non incapperà nello stesso errore e per Piazza Venezia ha scelto un albero sponsorizzato da Netflix. La grande piattaforma streaming addobberà Roma con festoni, albero e decorazioni con su disegnati i volti dei ...

Pensioni - 'Bye Legge Fornero' : Quota 100 e Opzione Donna elogiate dal M5S : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi domenica 11 novembre, riguardano la definizione della misura di anticipo Pensionistico 'Quota 100' e dei possibili paletti che il Governo potrebbe apporre al provvedimento che avrebbe lo scopo di rappresentare il primo 'step' per il superamento della Legge Fornero. Se da una parte, continuano i proclami da parte degli esponenti dei due partiti della maggioranza, dall'altra c'è preoccupazione per una ...

Siren - Bye bye Ariel : arriva Ryn - la sirenetta vendicativa : Dimenticatevi Ariel, i suoi capelli rossi, la voce incantevole e due occhioni dolcissimi. Ryn è una Sirena arrabbiata, assetata di vendetta, insomma assomiglia più alle Sirene di Ulisse che ha quelle Disney. Ryan è la protagonista di Siren, serie dark fantasy USA arriva in Italia dal 5 novembre in esclusiva su TIMVISION (guardala qui) con la prima stagione in 10 episodi subito disponibili. La serie, candidata ai Teen Choice Award 2018 come ...

Di Maio : "Bye bye vitalizi anche nelle Regioni" : "Bye bye vitalizi anche per i consiglieri regionali. Tempi di magra si prospettano per quei nababbi degli ex consiglieri regionali che da anni campano di vitalizio sulle nostre spalle!". Lo scrive su ...

Bye bye BoJo - la Brexit ha un nuovo Campione - : Geoffrey Cox è entrato nell'Esecutivo di Theresa May a luglio, e in poco meno di 4 mesi è riuscito a diventare il punto di riferimento dei Brexiter ancora al Governo. Il backstop a tempo indeterminato ...

KIDDING - Recensione 1x04 "Bye - Mom" e 1x05 "The New You" : La storia di KIDDING inizia ad entrare nel vivo grazie a due episodi strettamente collegati fra loro, che mostrano uno scenario estremamente complesso e potente, dove il nostro sventurato protagonista vede i suoi punti saldi venire sempre più messi in discussione dalle persone attorno a lui, sia in famiglia che nel lavoro. Ma non tutto è perduto, perchè la speranza ha un aspetto davvero grazioso per Jeff e questa si fa chiamare Vivian, come ...

Pechino Express 2018 : Bye bye Promessi Sposi - tra i concorrenti meno simpatici di sempre : I Promessi Sposi La quinta puntata di Pechino Express 2018 è stata caratterizzata dall’arrivo di una nuova coppia, del tutto inattesa e composta da due personaggi molto famosi che, però, il pubblico televisivo nostrano non conosceva affatto. In Tanzania sono sbarcati infatti l’astrologo Simon & the Stars e il cantante italiano Roberto Meloni, da anni in forze in Lettonia; la loro comparsa non è stata accolta benissimo dagli altri ...

Vitalizi - via libera del Senato al taglio. Di Maio : «Bye bye privilegi». Festa M5S in piazza : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il provvedimento...

