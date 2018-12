Presidente | questa Italia fa fuggire i migliori | il discorso dello studente

Libertadores - il Presidente del River : “Mettiamo fine a questa vergogna - giochiamo la finale” : “Al presidente del Boca dico che è il momento di dire basta, di mettere da parte le parole e di venire a giocare la partita. Ha firmato con me il documento della Conmebol, ha dato la sua parola davanti a me e al presidente della confederazione. Lasci perdere le cose che gli dicono di fare e mantenga la sua parola“. Il presidente del River Plate, Rodolfo D’Onofrio, si rivolge così al collega del Boca Juniors, Daniel ...

"Questa ragazza è mia figlia ed è stata vittima di razzismo". La denuncia della Presidente CIAI : Una bella ragazza prende posto sul treno Milano-Trieste, subito dopo la donna seduta accanto a lei si alza e se ne va: ecco il gesto razzista avvenuto domenica e denunciato oggi in un post Facebook da Paola Crestani, Presidente CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia. La ragazza vittima del gesto è figlia adottiva della Crestani.La madre di questa giovane e bella ragazza sottolinea come la passeggera rea dell'atto razzista non si sia ...