Euro NCAP | tutte a 5 stelle le Best in Class 2018

Auto più sicure del 2018 : Euro NCAP incorona Mercedes-Benz - Hyundai e Lexus : Proclamati i best in class 2018: vincono la nuova Mercedes-Benz Classe A, la Lexus ES e Hyundai NEXO

Volvo S60 e V60 : 5 stelle nei test Euro NCAP : Le nuove Volvo S60 berlina e V60 station wagon si sono aggiudicate il punteggio massimo nei test Euro NCAP di valutazione della sicurezza, proseguendo una serie di successi che dura ininterrotta ormai da qualche tempo. Il risultato ottenuto riconferma l’immagine di Volvo Cars quale Casa automobilistica impegnata a proporre sistematicamente alcune delle auto più sicure […] L'articolo Volvo S60 e V60: 5 stelle nei test Euro NCAP sembra ...

Nuova Audi Q3 : la nuova generazione è ancora più sicura secondo Euro NCAP [FOTO] : La seconda generazione del SUV compatto Audi è al top per sicurezza attiva e passiva in base ai rilevamenti condotti dal programma Europeo Per ottenere cinque stelle, il massimo punteggio Euro NCAP, una vettura deve soddisfare tutti gli stringenti parametri stabiliti dal Programma Europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili. La seconda generazione di Audi Q3 è riuscita in quest’impresa brillando per protezione degli adulti, per ...

Euro NCAP : cinque stelle per 6 modelli; male Jeep e Panda : cinque stelle per Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I Pace, Peugeot 508 e Volvo V60/S60; una per Jeep Wrangler e nessuna per Fiat Panda: è il verdetto della quinta serie di test Euro NCAP 2018, il progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner l’Automobile […] L'articolo Euro NCAP: cinque stelle per 6 modelli; male Jeep e Panda sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Fiat Panda - zero stelle ai crash test Euro NCAP. Solo una per Jeep Wrangler : Altro crash test, altra magra figura: dopo quella barbina della Punto, stavolta è la popolarissima Panda a uscirne con le ossa rotte. L’Euro NCAP infatti, il programma Europeo di valutazione dei nuovi modelli d’automobili, ha testato la nota utilitaria: su un punteggio massimo di cinque stelle, l’italiana se ne è portate a casa zero. Un dato preoccupante, visto e considerato che la Panda è una best seller, da anni regina incontrastata del nostro ...

Euro NCAP - Zero stelle per la Panda : ecco perché - VIDEO : Di primo acchito, leggendo il comunicato odierno, con cui lEuro NCAP annuncia i risultati degli ultimi crash test in cui spiccano le Zero stelle della Fiat Panda, verrebbe da pensare che per risparmiare sui costi di produzione gli ingegneri del gruppo FCA abbiano alleggerito la popolare utilitaria, che così non garantirebbe la stessa protezione dimostrata nella valutazione condotta al momento del lancio commerciale, nel 2011, in cui aveva ...

Pallamano - è sempre notte fonda per l’Italia. Il trend non cambia - Nazionali incapaci di qualificarsi per Europei o Mondiali : La pecora nera dello sport italiano. Questa, in linea di massima, è la definizione più appropriata per definire la Pallamano nel panorama del Bel Paese, per quella che è una disciplina molto diffusa in Europa, ma che non riesce a sfondare dalle nostre parti. Dalla nascita della Federazione, che ha da poco festeggiato il cinquantennale, sono solamente due le occasioni in cui abbiamo potuto vedere la maglia azzurra nelle competizioni che contano, ...

Tria : 'Manovra credibile - Europa incapace di contrastare l'economia che rallenta' : Il ministro la definisce 'diversa dal passato ma credibile e solida'. 'Sul rapporto deficit Pil al 2,4% non ci muoviamo di un millimetro' conferma Salvini e Di Maio rincara la dose: 'Non venderemo ...

Euro NCAP - I crash test di sette nuovi modelli : Nuovo round di crash test da parte dell'Euro NCAP, che ha diffuso i risultati relativi alla sicurezza di sette vetture di nuova generazione. La Hyundai Nexo fuel cell, è prima elettrica a idrogeno a finire sotto la lente d'ingrandimento dei tencici dell'ente per la sicurezza Euroeo e ha ottenuto il massimo punteggio, cinque stelle. Stessa votazione è stata attribuita alla quarta generazione della Mercedes-Benz Classe A accanto a ...

Euro NCAP premia la tecnologia di Nuova Ford Focus : La gamma di tecnologie di assistenza alla guida di Nuova Ford Focus è stata enocomiata dall’ente Euro NCAP durante il primo evento dedicato ai test sulla guida automatizzata, presso ADAC mobility organisation a Penzing, in Germania. La Nuova Ford Focus, che lo scorso mese di luglio, ha ottenuto 5 stelle, il massimo punteggio, nei test di sicurezza […] L'articolo Euro NCAP premia la tecnologia di Nuova Ford Focus sembra essere il ...

EuroNCAP mette alla prova la guida autonoma : "Oggi non può sostituire l'uomo" : Verdetto che potrebbe apparire scontato, eppure secondo uno studio commissionato da EuroNCAP e Thatcham Research oltre il 71% degli automobilisti del mondo pensa che sia già possibile acquistare un'...

EuroNCAP mette alla prova la guida autonoma : 'Oggi non può sostituire l'uomo' : Verdetto che potrebbe apparire scontato, eppure secondo uno studio commissionato da EuroNCAP e Thatcham Research oltre il 71% degli automobilisti del mondo pensa che sia già possibile acquistare un'...