Speleologa salvata | era in escursione con altre otto persone

(Di domenica 16 dicembre 2018) L’incidente sulle Madonie alladi 42 anni, originaria di Brolo (Messina), rimasta ferita edopo 12 ore, è avvenuto ieri sera mentre stava compiendo un’con altri 8 compagni. Improvvisamente la donna era scivolata procurandosi la sospetta frattura di una gamba.Due componenti del gruppo sono rimasti con lei mentre gli altri sono usciti per dare l’allarme al Cnsas, corpo specializzato nel soccorso in ambiente impervio. Un’operazione non facile visto che in zona non c’è campo per i cellulari.Alle 20 sul posto erano arrivati 15 tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della stazione Palermo-Madonie, con due medici. Subito dopo erano arrivati i rinforzi da Catania con altro personale specializzato.I tecnici e i medici della X delegazione speleologica del Soccorso alpino e speleologico siciliano hanno ...