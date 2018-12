Incendi | fiamme in appartamento a Trieste | 18 intossicati

Incendio a Roma - le fiamme e l'immensa nube di fumo nel deposito Ama : Paura e rabbia Roma, dove un vasto Incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell'impianto Ama di via Salaria. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per domare il ...

Grosso Incendio nel torinese : in fiamme azienda produttrice di inchiostri a base d’alcol : incendio nella ditta Reinol di Borgaro, nel torinese. L’azienda, in strada del Francese, è specializzata nella produzione di inchiostri a base d’acqua e alcool. Sul posto stanno ora operando i vigili del fuoco, impegnati con i carabinieri a stabilire le cause del rogo. Dai primi accertamenti le fiamme potrebbe essere divampate a causa di un guasto tecnico, anche se l’azienda era chiusa per il weekend. Fortunatamente nessuno è ...

Firenze - Incendio in casa : mamma salva i bimbi gettandosi fra le fiamme - gravissima : Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la 40enne, resasi conto di quanto avvenuto, sarebbe entrata nella stanza dei figli di 8 e 10 anni per ben due volte, portando via prima uno e poi l’altro figlio a costo della sua stessa vita. Ora ha ustioni su oltre il 90 % del corpo ed è gravissima. I due figli hanno ustioni sul 50% del corpo e sono ricoverati con prognosi riservata.Continua a leggere

Incendio in Russia : in fiamme riparo per animali - decine di cani morti : In Russia, nel distretto di Khoroshevo-Mnevniki, a nordovest di Mosca, è stato avvolto dalle fiamme un edificio di legno in cui vi era un riparo per animali senza tetto: sarebbero morti da 30 a 40 cani. Bruciato anche il pollame che viveva nel rifugio. Il servizio stampa del Ministero delle Emergenze ha confermato le informazioni sull’Incendio a Interfax. L'articolo Incendio in Russia: in fiamme riparo per animali, decine di cani morti ...

Incendi : camini mal funzionanti - fiamme in stabile a Castelfranco di Sotto : Una persona è stata trasportata all'ospedale per una sospetta intossicazione da fumo. La casa non è abigile

Incendio nel pisano : fiamme in uno stabile a causa dei camini mal funzionanti : I camini di un’abitazione di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa si sono incendiati nel pomeriggio in seguito al cattivo funzionamento del condotto di evacuazione dei fumi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasferito in ospedale a Empoli per accertamenti il proprietario dell’immobile, una palazzina di tre piani. Per cause in corso di accertamento, dal condotto di evacuazione dei fumi dei ...

Incendio al ghetto di Roma - auto in fiamme in un garage : Paura nella zona della Sinagoga , a Roma, dove un'automobile ha preso fuoco all'interno di un garage che si trova sotto ai palazzi di via di San Bartolomeo dei Vaccinari . Dal garage si leva un'alta ...

Incendi Usa : domate al 100% le fiamme in California : E’ stato domato al 100 per cento l’Incendio in California che ha fatto finora 87 morti e 249 dispersi. Lo riferiscono i vigili del fuoco su Twitter. L’Incendio denominato Camp Fire, il peggiore della storia della California, ha mandato in fumo 620 chilometri quadri di territorio, riducendo completamente in cenere Paradise, la cittadina a nord di San Francisco dove vivevano 27 mila persone. Le fiamme, che hanno portato ...

California - il gatto salvato dalle fiamme non si stacca dalle spalle del pompiere. La tenerezza nella devastazione degli Incendi : Ryan Coleman è un vigile del fuoco americano, in questi giorni impegnato, insieme ad altre centinaia di colleghi, nella California settentrionale martoriata dagli incendi. Tra le tante immagini di devastazione e morte, qualche giorno fa ne ha voluta condividere anche una decisamente più tenera, girata in una delle città più colpite: Paradise. Si tratta di un video che lo ritrae con un affettuoso gattone grigio sulle sue spalle. Il pompiere lo ha ...

California - Paradise è ridotta in cenere ma i ricordi sopravvivono alle fiamme : la storia e le tradizioni della città emblema degli ultimi devastanti Incendi [FOTO] : 1/6 ...

Incendi California - importanti progressi contro le fiamme ma aumentano drammaticamente morte e distruzione : allarme sanitario nei rifugi : Le autorità della California del nord riportano che la lista dei dispersi è ora aggiornata con 1.011 nomi, nonostante questo non significhi che siano davvero tutti dispersi. È definita una “lista dinamica”, che fluttua in alto e in basso. La popolazione è invitata a controllarla e ad informare le autorità di ciò che sa sulle persone in essa contenute. Negli Incendi dello scorso anno nel nord dello stato, le autorità avevano conteggiato oltre ...

Incendi in California - il racconto del registra Guillermo Del Toro : “Un muro di fiamme - ancora negli occhi strade bloccate e panico” : “Mi restano negli occhi e nel cuore le strade bloccate, il panico. Tante persone che conoscevo ora sono disperse oppure, disperate, hanno visto ardere le loro abitazioni in una coltre di fumo e fiamme, che ha ridotto in cenere i ricordi, gli oggetti, la stabilità delle loro vite“: con queste parole il regista Guillermo Del Toro racconta, intervistato dal Corriere della Sera, le sue ore drammatiche, in fuga dagli Incendi in ...

Incendi California - paesaggio apocalittico dopo lo spegnimento delle fiamme : il video dalle strade fantasma : Il numero dei morti è salito a 31 e quello che è stato soprannominato Camp Fire è il peggior Incendio della storia della California. Nelle immagini, girate da un cittadino di Paradise, la città distrutta dal passaggio delle fiamme, la scena apocalittica con le strade vuote e le carcasse di auto e pullman distrutti dai roghi. L'articolo Incendi California, paesaggio apocalittico dopo lo spegnimento delle fiamme: il video dalle strade fantasma ...

Incendi - la California continua a bruciare : le fiamme non danno tregua - decine di morti e centinaia di dispersi [GALLERY] : 1/60 AFP/LaPresse ...