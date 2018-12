Incidente stradale a Chiaramonte Gulfi : ferito 26enne : Un giovane di 26 anni, M.G., stamattina è rimasto ferito in un Incidente stradale autonomo avvenuto sulla SS 514 a Chiaramonte Gulfi .

Torna a Chiaramonte Gulfi il concorso "Presepe in miniatura" : Torna a Chiaramonte Gulfi l'appuntamento con il concorso "Il presepe in miniatura". Tre le categorie, per partecipare c'è tempo sino al 12 dicembre