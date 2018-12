Sci | tedesco Luitz a rischio squalifica

Liverpool-Everton - Scintille Klopp-Silva per l'esultanza del tedesco : "Ho chiesto scusa". "Non è vero" : Coda polemica per il derby di Liverpool giocato nel weekend e vinto dai Reds all'ultimo secondo nel modo più incredibile. Il gol di Origi , il primo per lui quest'anno, è arrivato infatti quando ...

Sanitopoli in Puglia - prescrizione anche per l’associazione a delinquere : chiesto il proScioglimento per l’ex senatore Tedesco : L’ex assessore pugliese e poi senatore del Pd, Alberto Tedesco, deve essere prosciolto per prescrizione dei reati. Il trascorrere del tempo ha cancellato infatti anche l’accusa di associazione a delinquere, rimasta in piedi dopo che 23 capi d’accusa si erano estinti per lo stesso motivo due anni fa. Lo hanno annunciato nel corso della requisitoria la pm della procura di Bari, Luciana Silvestris, e l’aggiunto Lino Giorgio ...

Omnibus - l'ambaSciatore tedesco e la balla in diretta : 'Le regole europee...' - come si fa beffe dell'Italia : 'L'Europa siamo noi ma le regole vanno rispettate'. Ospite in studio a Omnibus su La7 c'è Viktor Elbling , ambasciatore tedesco in Italia. Si parla di spread, 'golpe finanziario' e bocciatura della ...

Stefano Cucchi - l’avvocato del mareSciallo Mandolini all’attacco : “Inconfessabili accordi tra il pm e Tedesco” : Cinque giorni fa sono diventate pubbliche le dichiarazioni deflagranti di Francesco Tedesco, uno dei carabinieri imputati per la morte di Stefano Cucchi, con cui il militare ha accusato i colleghi delle botte al geometra romano arrestato per droga e poi morto all’ospedale Pertini di Roma. Dichiarazioni che hanno scatenato un’altra inchiesta, quella su depistaggio di quanto avvenne nell’ottobre del 2009 nella caserma ...

Cucchi - a Brindisi striScione contro il carabiniere Tedesco : 'Infame' - : Il messaggio firmato "Curva sud" contro il militare originario della città pugliese che ha ammesso il pestaggio al geometra romano : "Per l'infame nessuna pietà, sei la vergogna della città". La Digos ...

A Brindisi esposto un nuovo striScione contro il carabiniere Francesco Tedesco : Il caso sulla morte di Stefano Cucchi pochi giorni fa è arrivato a quella svolta che la sorella Ilaria, e non solo lei, aspettava da nove anni: Francesco Tedesco, uno dei carabinieri coinvolti nella morte di Cucchi mentre era in stato di fermo, ha finalmente parlato, accusando i colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro di aver picchiato il giovane geometra romano. “Non mi interessa se sarò condannato o ...

A Brindisi appare uno striScione contro Francesco Tedesco - il carabiniere imputato nel caso Cucchi. "Infame - per te nessuna pietà" : Sono in corso a Brindisi le indagini della Digos per identificare gli autori di uno striscione offensivo contro Francesco Tedesco, il carabiniere imputato nel caso di Stefano Cucchi, che ha fatto rivelazioni importanti sulla responsabilità di due colleghi, rese note solo nei giorni scorsi.Lo striscione è comparso nella notte tra sabato e domenica sul cavalcavia De Gasperi, a Brindisi. Tedesco è originario della città ...

Caso Cucchi - striScione contro Tedesco nella sua città : “Per te nessuna pietà - sei la nostra vergogna” : Era stato attaccato già quando si venne a sapere che era indagato. Ora che ha deciso di collaborare, rompendo il numero di silenzio attorno al pestaggio di Stefano Cucchi, nella sua città compare nuovamente una scritta offensiva nei suoi confronti. nella notte, sul cavalcavia che porta nel centro di Brindisi, è stato affisso uno striscione contro Francesco Tedesco, il carabiniere imputato per omicidio preterintenzionale che accusa i colleghi ...

ATP Shanghai – Zverev in Scioltezza su De Minaur : il tedesco vola ai quarti di finale : Alexander Zverev accede in scioltezza ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista tedesco si impone in 2 set Alexander Zverev accede ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai con relativa semplicità. Il tennista tedesco, attualmente numero 5 della classifica mondiale maschile, ha superato un altro giovane talento, Alex De Minaur (n°33 del ranking) in due semplici set, conclusi con il punteggio di 1-6 / 4-6.L'articolo ATP Shanghai ...