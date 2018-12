Man City torna in testa alla Premier

Premier League - Manchester City-Everton 3-1- Spurs ok - cade Ranieri : Il Manchester City riparte: rischia, soffre, segna, incassa e, alla fine, vince 3-1. Un bel match, quello giocato allo stadio Etihad, sotto la pioggia e con un freddo pungente: anche Pep Guardiola con ...

Probabili Formazioni Manchester City vs Everton - Premier League 15-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Everton, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Continua il problema infortuni nei Cityzens; Toffees con l’undici titolareLa 17^giornata di Premier League si apre sabato all’ora di pranzo con la sfida dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e l’Everton.Come arrivano Manchester e Everton?I Cityzens arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno di UEFA ...

Calciomercato Real Madrid - Perez punta un calciatore del Manchester City : Da settimane c’è un calciatore del Manchester City che sta attirando fortemente le attenzioni del Real Madrid. Il suo nome è Brahim Diaz, un 19enne spagnolo non interessato a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno che dunque a febbraio potrà firmare con qualsiasi altro club. E pensare che Guardiola lo voleva già ai tempi di Barcellona quando il giovane aveva ancora 14 anni, mentre adesso lo impiega con il ...

Champions League - rischio Manchester City per la Roma. Juventus - occhio alle inglesi Liverpool e Tottenham : La Roma potrebbe pagare caro il secondo posto con cui si è qualificata agli ottavi di Champions League. I giallorossi infatti, ora rischiano di pescare nell’urna il Manchester City, favorito numero uno per la vittoria della Coppa. I Citizens, primi nel Gruppo F, non possono incontrare le altre inglesi arrivate seconde nei rispettivi gironi, ecco allora che il rischio per la Roma si fa concreto. I bookmaker di Sisal Matchpoint infatti ...

Champions League 2019 - sorteggio ottavi di finale : le possibili avversarie delle italiane. Rischio Liverpool e Atletico Madrid per la Juventus - Barcellona e Manchester City da evitare per la Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Chelsea - la sfuriata di Sarri è il segreto della vittoria contro il Manchester City : Tutto può cambiare in soli tre giorni. A dimostrarlo è stato il Chelsea, che, crollato contro il Wolverhampton, è riuscito, dopo sole 72 ore, a sconfiggere - e a tenere a zero - la corazzata ...

Manchester City - Sterling contro i media britannici 'Alimentano il razzismo' : Manchester - Raheem Sterling accusa i media britannici di alimentare il razzismo. Lo fa pubblicando un post su Instagram corredato da uno screenshot con un articolo del Daily Mail in cui si critica il ...

Chelsea-Manchester City - impresa compiuta per Sarri : 'Felice di battere Guardiola - non capita spesso' : ... più che soddisfatto Maurizio Sarri , che al termine dell'incontro ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport. Ieri in conferenza avevi detto di chiedere a qualcun altro come battere ...

Premier League - Chelsea-Manchester City 2-0 : Sarri batte Guardiola : LONDRA - Niente Sarriball ma una vittoria all'italiana. Il Chelsea riscrive la sceneggiatura della Premier League battendo, 2-0, il Manchester City nel big match del 16esimo turno, costringendo i ...