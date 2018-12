I due codicilli che ci renderanno poveri

ilgiornale

(Di sabato 15 dicembre 2018) Viviamo in un mondo di burocrati pazzi. In cui tutti sono colpevoli: ormai il virus della carta e dell'apparente piccola procedura riguarda tutti noi, privati e pubblici. E chi non è colpito dalla carta, lo è dalle tasse.Partiamo dalle cose serie e cioè da due piccoliintrodotti da questa maggioranza che citutti più. Sia chiaro, finiremo il nostro castello con la fattura elettronica e lo split payment introdotti dalla passata maggioranza che invece colpiscono i più piccoli. Ma andiamo per ordine.Sull'altare dell'ambientalismo, i grillozzi hanno intenzione di penalizzare le auto non elettriche e dunque considerate inquinanti. In una favolosa logica tutta loro, non vogliono costruire le tratte di alta capacità ferroviaria (Val di Susa e Terzo Valico) ma intendono penalizzare le gomme inquinanti, che restano una delle poche alternative al ferro. Abbiamo già ...