GPD MicroPC | in arrivo un piccolo computer Windows 10 con tante porte

surface-phone

: GPD MicroPC : Un netbook 6 Celeron annonce a 299$ - aurelienpiat : GPD MicroPC : Un netbook 6 Celeron annonce a 299$ -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Dopo aver commercializzato il Pocket, il PC piùal mondo con un display da appena 7 pollici, GPD si prepara a produrre un altro device simile.Secondo le ultime informazioni, GPD (ricordiamo, un’azienda piccola e nata da poco) lancerà durante il mese di febbraio un evento di raccolta fondi sulla nota piattaforma Indiegogo per annunciare il nuovoche, a differenza del primo modello svelato lo scorso anno, avrà come principale target i professionisti IT. La società, infatti, ha pensato bene di progettare questo nuovo device per consentire loro di testare software sul campo e diagnosticare dell’hardware senza portarsi dietro un laptop che, in certi casi, può risultare ingombrante. Il, oltre ad essere facilmente trasportabile anche grazie ad un cinturino da polso integrato, avrà delle buone performance e soprattutto una dotazione dimolto notevole ...