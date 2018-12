ilnapolista

: ?? @OfficialAllegri: 'Il punto forte dell'Inter? E' una squadra che gioca con tecnica, velocità e ha un finalizzator… - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: 'Il punto forte dell'Inter? E' una squadra che gioca con tecnica, velocità e ha un finalizzator… - Mariari30057064 : RT @kekkoserri: Ma se in un locale ci sono più persone del dovuto, uscite di sicurezza insicure e un cretino che scatena il panico cosa cam… - SSCNapoliNews : Come gioca il Cagliari: una squadra per Pavoletti -

(Di sabato 15 dicembre 2018) I gol di testa Prima contro ultima per i gol di testa.-Napoli sarà una sfida di stili e per stili, unacheper rifornire di cross il suo centravanti contro un collettivo che lavora soprattutto palla a terra, cerca le combinazioni rapide, le azioni avvolgenti e sofisticate. La cifra è eloquente: per i rossoblu, 7 reti realizzate di testa. Di questi, 5 sono stati realizzati da. Per il Napoli solo una marcatura di testa, con Milik contro il Frosinone.Ancelotti, in conferenza stampa, ha presentato poi tutti gli altri aspetti delladi Maran: «Cerca la verticalità, ma anche dire a calcio. Non sarà una partita sporca». È una lettura completa, realistica. Ilnon ha un sistema sofisticato, ma è al 13esimo posto per possesso di palla medio. In questa particolare classifica, supera la Fiorentina ed è vicinissima alla Lazio 11esima. Solo la ...