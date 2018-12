Se a dettare lo stile non sono più le dive | ma le influencer

huffingtonpost

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Qualche anno fa per chiunque facesse il mio lavoro l'iter per individuare nuovi trend consisteva nello sfogliare l'allegato sfilate di qualche magazine in salone e decidere/inventare cosa sarebbe stato di moda per i capelli in quella stagione. Ora più delle riviste, degli stilisti e degli stylist poslechele nuove protagoniste del pret a porter.Prima la foto della Barale era la più portata in borsa per mostrare al parrucchiere la forma richiesta, ora sullo smartphone è l'di turno alegge. Non è un mistero che alcune guadagnano cifre iperboliche per postare la propria immagine associata a questo o quel prodotto e a volte c'è una ricerca e una post produzione molto accurata dietro ad ogni immagine.Tra queste in fatto di capelli ce ne è qualcuna che più delle altre spicca: una delle più ...