Polemiche per riconoscimento Anpi a ex br Curcio | evento annullato

Elena Santarelli sotto accusa/ Dopo il tumore del figlio Giacomo solo Polemiche : 'anche per le calze adesso!' : Elena Santarelli sotto accusa, Dopo il tumore del figlio Giacomo solo polemiche sui social e adesso? 'anche per le calze adesso!'

'MENO COMPITI PER LE VACANZE DI NATALE'/ Il ministro Bussetti - 'ragazzi stiano in famiglia' : Polemiche : 'MENO COMPITI per le VACANZE di NATALE': il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, annuncia una circolare per sensibilizzare gli insegnanti. polemiche.

Bundesliga - Var : valanga di Polemiche per un rigore inesistente concesso in Mainz-Hannover : Var al centro delle critiche in Germania: nel match di ieri in Bundesliga tra Mainz e Hannover il palese errore dell’arbitro, che ha concesso un rigore per un fallo inesistente su Mateta, ha propiziato l’1-1 del Mainz all’89’. Decisione presa dal direttore di gara Robert Hartmann senza consultare la postazione Var di Colonia. “Se non è stato considerato un tuffo a Colonia, allora possiamo anche fermare e ...

Nudi sulla cima della piramide di Cheope : Polemiche in Egitto per le immagini hard del fotografo danese : Polemica in Egitto per un video pubblicato online da un turista e fotografo danese Andreas Hvis, che sui social ha diffuso un video in cui sale sulla piramide di Cheope (inclusa nelle sette meraviglie del mondo antico) insieme a una ragazza. Ma non solo: negli ultimi secondi la giovane (ripresa di spalle) si spoglia. Il ragazzo ha poi pubblicato una foto di loro due, Nudi, impegnati in un rapporto sessuale proprio sulla cima della piramide. ...

Satana e cambiamento climatico : Polemiche per la teoria di Ceresani - : Il collaboratore del ministro Fontana ha illustrato una sua teoria secondo cui le modifiche del clima sono sì opera dell'uomo, ma associate alla tentazione del demonio

Castellammare - choc e Polemiche per il falò della camorra contro i pentiti : Il falò dell'Immacolata, una tradizione strumentalizzata dalla camorra e trasformata in un messaggio di sfida allo Stato. A bruciare sulla catasta di legno c'era un manichino impiccato e la scritta: ...

A Madrid il Superclasico delle Polemiche che vale la Libertadores : perché è un evento storico : La “final del mundo” la chiamano in Argentina e al netto delle iperboli latinoamericane effettivamente la 59.a finale di Copa Libertadores, la Champions del Sud America, è già passata alla storia prima ancora di sapere come andrà a finire. Prima di sapere se ad esempio il River Plate vincerà la sua quarta coppa o il Boca la settima, eguagliando l’I...

Paola Di Benedetto - critiche per Mai Dire Talk : la replica alle Polemiche sul web : Paola Di Benedetto, critiche per Mai Dire Talk: la sua risposta alla polemica scoppiata sul web In questi giorni sul web una polemica ha travolto Mai Dire Talk. Cosa è successo? Diversi utenti sui social hanno attaccato il nuovo programma della Gialappa’s band dopo l’ospitata di Cicciogamer, uno youtuber molto famoso nel mondo del gaming […] L'articolo Paola Di Benedetto, critiche per Mai Dire Talk: la replica alle polemiche ...

Oscar 2019 - Kevin Hart non condurrà la cerimonia : l’attore si ritira dopo le Polemiche per le sue frasi omofobe : Neanche quarantott’ore dopo esser stato annunciato come presentatore della 91esima edizione degli Oscar, l’attore Kevin Hart ha annunciato via social la sua rinuncia all’incarico. Motivo: la polemica esplosa per alcuni suoi vecchi tweet di carattere omofobo. “Non voglio essere una distrazione – dichiara il comico americano – in una serata che deve essere celebrata da così tanti artisti incredibilmente ...

Polemiche per la Normale al sud - l'ira di Barone : "Il sindaco di Pisa sbaglia" : Il direttore della Scuola risponde a Conti (centrodestra) contrario allo sdoppiamento dell'istituto a Napoli. Critiche anche alla Sant'Anna

Clima - COP24 : Polemiche per le parole del presidente Duda - “non possiamo rinunciare al carbone” : Ieri a Katowice, in occasione della prima giornata della COP24, il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato in occasione di una conferenza stampa che il suo Paese “non può rinunciare al carbone“, una materia prima “strategica” che ne garantisce “la sovranità energetica“. La Polonia si affida ancora al carbone per l’80% del suo fabbisogno energetico, e prevede di scendere al 50% entro il 2030. Il ...