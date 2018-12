Ora gli sgherri di Maduro uccidono indios per l' oro

Nuovi vigili - altro stop in Consiglio manca ancOra l'ok dei Revisori : Diciannove delibere approvate su 35, ma quella sull'assunzione a tempo determinato di 96 vigili urbani è stata rinviata a giovedì prossimo per 'approfondimenti' in commissione. Nella sostanza manca ...

Elisabetta GregOraci il Natale con Briatore per il bene di mio figlio : Elisabetta Gregoraci trascorrerà le feste di Natale con l’ex marito Flavio Briatore, e suo figlio Nathan Falco. E’ la stessa diretta interessata a dichiararlo al settimanale “Oggi” durante un’intervista:”Passerò la sera della vigilia col papà di mio figlio esattamente come ho fatto l’anno passato. Ci saranno i miei cari e sua sorella: restiamo una famiglia, anche se io e Flavio abbiamo deciso di separarci. Fra noi c’è rispetto ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - Orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Una giornata che potrebbe essere assai proficua per i nostri colori visto che Marco Orsi è tra i candidati alle medaglie nei 100 misti mentre Simone Sabbioni vorrà stupire nella finale dei 50 dorso. Saranno poi le staffette a fare la voce grossa: nella 4×50 stile libero e nella 4×200 sl maschili le chance degli azzurri per un podio non sono poche. Si ...

Calendario Serie A basket - gli Orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Si disputa questo weekend la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Molte sono le partite e i temi interessanti che percorreranno i parquet dello Stivale in questo weekend. Il match di più alta classifica della giornata è quello tra la Reyer Venezia, seconda a quota 14, ma proveniente dalla sconfitta contro Varese, e l’Happy Casa Brindisi, a quota 10 punti dopo aver messo a frutto l’ottimo precampionato. Milano, dopo la ...

Lazio-Eintracht - Berisha ancOra deludente Caceres troppo svogliato : Il match è surreale, in questo caso l'atmosfera non può non condizionare. La Lazio gioca in trasferta, 10mila tedeschi esagitati in Sud,, mostra una timida grinta, ma alla fine bada solo a evitare ...

Calendario Serie A calcio - gli Orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN - il programma completo : Da sabato 15 a martedì 18 dicembre si svolgerà la sedicesima giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questo fine settimana di campionato sarà l’Inter, che sabato alle 18.00 ospiterà l’Udinese. L’obiettivo dei nerazzurri sarà quello di mettersi subito alle spalle l’amara eliminazione in Champions e ripartire con una vittoria davanti al proprio pubblico. Alle 20.30 andrà in scena il derby della Mole tra Torino e Juventus. I granata proveranno ...

Calendario SuperLega - gli Orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 15-16 dicembre si giocherà la dodicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Penultimo turno del girone d’andata e spettacolo assicurato, riflettori puntati in particolar modo su Trento-Modena, il big match tra la seconda e la terza in classifica che inseguono la capolista Perugia, chiamata a un pronto riscatto sul campo di Sora dopo aver perso contro Padova. Civitanova, ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli Orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Suburra 2 su Netflix a febbraio con la scalata al Campidoglio : Spadino e Aureliano ancOra fianco a fianco? : Il conto alla rovescia può iniziare: Netflix ha annunciato che Suburra 2 arriverà il 22 febbraio con una scalata che i fan non scorderanno. Dopo il rocambolesco finale della prima stagione tra morti, addii e la furia di Aureliano, tutto tornerà al proprio posto, o quasi, visto che la serie riprenderà con un salto temporale di tre mesi e a quindici giorni dalle elezioni del nuovo sindaco di Roma.Suburra 2 IN ONDA A febbraio 2019Tratta ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli Orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Calendario F1 2019 : le date - gli Orari e il programma delle 21 gare. Come vederle in tv : Tutto confermato. E’ questo l’esito del Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale dell’Automobile che ha confermato quanto già era stato deciso a Parigi il 12 ottobre relativamente al Calendario 2019 del Mondiale di Formula Uno. Il programma di 21 GP è rimasto invariato rispetto alla bozza iniziale, resa nota da Liberty Media nel mese di agosto. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 ...

Moratti fiero : "Scudetto del 2006 all'Inter? Ora gli juventini lo accettino" : 'Lo Scudetto del 2006 resterà all'Inter'. Così la Cassazione ha deciso di respingere l'ultimo ricorso possibile da parte della Juventus in merito all'assegnazione del Tricolore del 2005-2006 che fu ...

Arrivabene : 'Nel 2019 vogliamo il Mondiale - Vettel deve ancOra dare il massimo' : 'Nel 2018 abbiamo perso in semifinale, nel 2019 mi aspetto di vedere una squadra unita e determinata, che lotti non solo per arrivare in finale, ma per andare oltre e portare a casa il titolo'. È ...

Wall Street in tensione Ora cerca risposte anche dall'indice degli architetti : Commenti sul suo andamento compaiono sul sito specializzato per gli investitori Seeking Alpha, sovrapponendo la performance dell'indice non solo con quella dell'economia ma con grafici dell'andamento ...