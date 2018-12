Usa | ragazza conosce un uomo su internet e muore cadendo dalla moto dopo l' appuntamento

Usa : ragazza non trova la forza di togliersi la vita e assolda il suo killer online : Circa anno fa in Colorado, negli Stati Uniti, veniva trovato in un campo il cadavere di Natalie Bollinger, una ragazza 19enne: un colpo di pistola le aveva attraversato la testa fino ad arrivare alla nuca, nelle vene una massiccia presenza di eroina. Le indagini esclusero subito il suicidio per la dinamica dei fatti, sino ad arrivare all'arresto del colpevole, Joseph Michael Lopez, svelando un aspetto sconcertante: la vittima voleva suicidarsi ...

Guida ubriaco e caUsa la morte della sua ragazza. Poi fuori dal tribunale ride e scherza : Quella sera erano andati a festeggiare il suo 21esimo compleanno, Thomas Baird ha preferito mettersi al volante e Guidare la sua auto nonostante fosse ubriaco. "Un taxi sarebbe stato troppo costoso", ha detto. Ma così facendo ha causato la morte della 18enne Demi Grewer, con la quale stava insieme da 7 mesi.Continua a leggere

Aversa - ferisce gravemente compagno di scuola forse a caUsa di una ragazza : fermato 14enne : Ci sarebbe una lite dovuta ad una ragazza dietro all’ennesimo episodio di violenza accaduto in una scuola. Infatti, sabato scorso, un quattordicenne avrebbe accoltellato un suo compagno di classe, perché questi continuava ad importunare proprio la giovane che piaceva anche a lui. Così il giovane ha deciso di aspettare che finissero le lezioni, presso l’istituto tecnico Alessandro Volta di Aversa, per compiere la sua vendetta. Mentre tutti gli ...

Il figlio di Will Smith conferma di essere gay e fidanzato e chiede scUsa all'ex ragazza : Il figlio di Will Smith esce allo scoperto e conferma ancora una volta di essere omosessuale e di avere un fidanzato a tutti gli effetti. Qualche settimana fa, le dichiarazioni di Jaden Smith avevano fatto il giro del web e dei siti di tutto il mondo, dato che il giovane figlio dell'attore aveva dichiarato apertamente per la prima volta di essersi fidanzato con un uomo. Trattasi del cantante rapper Tyler The Creator: non tutti, però, avevano ...

'AbUsarono di una ragazza in Trebbia' - due amici finiscono in carcere per quattro anni : Frana un tratto della Statale 45, voragine nell'asfalto 3 Perde il controllo dell'auto e finisce con le ruote all'aria 4 Perseguita moglie e figlia per sedici anni, scatta il divieto di avvicinamento ...

Harvey Weinstein è stato accUsato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 16 anni : Sky News dice che da una nuova azione legale collettiva contro Harvey Weinstein risulta che l’ex produttore cinematografico abbia aggredito e molestato una ragazza di 16 anni. Si tratta dell’accusatrice più giovane di cui si ha per ora notizia. La The post Harvey Weinstein è stato accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 16 anni appeared first on Il Post.

Infermiere violenta 14enne ferita sull’ambulanza. Poi cambia lavoro e abUsa di un’altra ragazza : Alexander Hughes, 33enne del Regno Unito, è stato riconosciuto colpevole di diverse accuse relative a due diversi casi di violenza sessuale perpetrati nei confronti di giovanissime nel momento in cui erano ferite. "Queste ragazze sono sotto choc" ha spiegato la polizia.--Avrebbe violentato una ragazzina di 14 anni mentre veniva portata d’urgenza all'ospedale, poi dopo aver trovato il suo profilo sui social, le ha chiesto di mandargli sue foto ...

AccUsato di aver abUsato di una studentessa quindicenne - prof viene aggredito brutalmente dal padre della ragazza : L'aggressione è avvenuta tra le mura della scuola Santa Marta. La vittima, Franco Crucero, era stata denunciata per aver abusato sessualmente di una ragazzina. Quando il padre della vittima lo ha incrociato per i corridoi dell'istituto si è avventato contro di lui sferrandogli 22 pugni in faccia. La scena si è svolta sotto lo sguardo attonito della ragazzina.Continua a leggere

Padre abUsa della figlia per 9 anni. La scoperta dopo la confessione della ragazza alla madre : Per nove anni ha abusato della figlia: la ragazzina, ora adolescente, nello scorso mese di settembre ha trovato il coraggio e si è confidata con la madre che ha poi presentato denuncia ai Carabinieri. Per questo un uomo di 45 anni è stato arrestato dai militari dell'Arma, in provincia di Potenza, che hanno condotto le indagini coordinate dalla Procura. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che è separato da ...

Ikea - in prigione per quattro barattoli : ecco perché una ragazza e suo padre hanno passato 24 ore in cella con l’accUsa di “furto organizzato” : “Fate attenzione alle casse self-service, passate bene i vostri articoli e non dimenticate che potete andare in prigione per dei barattoli”. È questa la “morale della favola” che una ragazza francese, Émilie Guzzo, ha tratto dall’assurda disavventura che ha vissuto assieme al padre. A raccontare questa storia che ha dell’incredibile è stata su Twitter la stessa Émilie: “Lunedì scorso sono andata all’Ikea con mio padre per comprare dei barattoli ...

Ronaldo - i tabloid : un'altra ragazza lo accUsa di stupro : Novità dall'Inghilterra sul caso Ronaldo. Secondo quanto riportato dal tabloid "Daily Mail" Leslie Mark Stovall, avvocato di Kathryn Mayorga, la modella che ha accusato il fuoriclasse portoghese di ...