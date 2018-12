Onimusha | Warlords torna a mostrarsi in uno spot TV e in un video gameplay

Onimusha : Warlords : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Capcom ha rivelato i requisiti ufficiali della versione PC di Onimusha Warlords Remaster tramite la pagina ufficiale Steam. Si tratta del remaster del vecchio gioco originariamente uscito nel 2001, annunciato sul finire dell'estate. Essendo la rimasterizzazione di un titolo piuttosto datato i requisiti non dovrebbero essere molto alti.Come riporta DSOGaming, secondo le specifiche, i giocatori PC avranno almeno bisogno di un processore Intel Core ...

Onimusha Warlords : I Requisiti PC : Capcom in data odierna ha divulgato i Requisiti PC Ufficiali di Onimusha Warlords e ve li riportiamo di seguito. Onimusha Warlords: I Requisiti PC Ufficiali MINIMI Sistema operativo: Windows 7 64bit Processore: Intel Core i3 Dual Core Series or AMD equivalente o migliore Memoria: 4 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R7 260x DirectX: Versione 10 Memoria: 12 GB di spazio disponibile Scheda audio: DirectSound ...

La versione Nintendo Switch di Onimusha Warlords si mostra in un nuovo gameplay trailer : Con grande sorpresa di tutti, Capcom ha deciso di supportare Nintendo Switch con una pubblicazione immediata di Onimusha Warlords HD, anziché lanciarlo prima per PS4, Xbox One e PC.Ancora più sorprendentemente, è il supporto dal punto di vista commerciale della versione Switch. Qui sotto potete visionare un nuovo trailer, che è stato condiviso sul canale YouTube di Nintendo. Come segnala Gamingbolt, dal video sembra proprio che la versione ...

L'edizione rimasterizzata di Onimusha : Warlords si mostra in un video gameplay : Capcom TV, in occasione di un livestream, ci ha permesso un nuovo sguardo alla remaster di Onimusha: Warlords grazie a un nuovo video di gameplay della durata complessiva di 10 minuti.Come riporta Siliconera, il filmato inizia a 0:40, dove i ragazzi di Capcom TV hanno nostalgia dei semplici controlli di Onimusha, il gioco originale, infatti, richiedeva il movimento del D-Pad per muovere il personaggio, ma per L'edizione remaster ci sarà una ...