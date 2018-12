MANOVRA | DEFICIT DA 2 | 4% A 2 | 04% Conte | ' non abbiamo tradito' | Commissione Ue | ' buoni

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : attentato Strasburgo - killer in fuga. MANOVRA - deficit giù - 13 dicembre - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: attentato a Strasburgo, il killer è ancora in fuga. Manovra, governo abbassa deficit da 2,4 a 2,04%. , 12 dicembre,

DIETRO LE QUINTE/ Deficit al 2 - 04% - la MANOVRA anti-Lega di Juncker e Conte : A Bruxelles si studia come "normalizzare" M5s e i lavori, con l'aiuto di Conte, sono a buon punto. Nel mirino c'è infatti Quota 100 e la Lega.

MANOVRA : dopo incontro con Juncker - Conte propone alla Ue il calo deficit/Pil al 2 - 04% : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker prima dell'inizio dell'Eurosummit, in programma domani 13 dicembre e il giorno successivo. E ha presentato la soluzione di compromesso elaborata dai tecnici del Governo per evitare l'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il Premier ha proposto una riduzione del rapporto deficit/Pil al 2,04%. Si tratta, di ...

MANOVRA - Berlusconi : “Deficit al 2.04%? Marcia indietro - una buffonata. Cambiare questo governo di incapaci” : Boccia la Manovra e prevede già la fine del governo gialloverde. Per Silvio Berlusconi la caduta del governo Conte avverrà per “l’abbandono di vari esponenti del Movimento cinque Stelle”. Ma occorre prima un “ritorno nella casa nel centrodestra di Matteo Salvini“, in modo da poter poi chiedere al presidente della Repubblica Mattarella di creare un governo di centrodestra, grazie alla pattuglia di responsabili tra i parlamentari ...

