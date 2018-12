Cosa succede se scompare Callejon

ilnapolista

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Un giocatore finale Dopo Napoli-Psg abbiamo dedicato un sacrosanto articolo a José Maria. Un titolo emblematico, secco, già utilizzato in passato: “Quanto è forte”. Il testo esaltava il contributo dello spagnolo al gioco del Napoli, ma raccontava pure un cambiamento di prospettiva tattica: José aveva adattato il suo calcio al Napoli e il Napoli di Ancelotti si era adattato a lui. Era un lavoro di contrappunto che funzionava benissimo, anche perchéaveva riciclato il suo killer instinct sotto porta in un altro tipo di giocata finale: l’assist vincente ai compagni. Erano 5 in campionato e 2 in Champions League, con una media superiore alle 2.5 occasioni create a partita. I numeri sono rimasti inalterati, più di un mese dopo.Insomma,era ed è rimasto il giocatore di sempre. Solo che a Liverpool abbiamo assaggiato il suo lato oscuro, ...