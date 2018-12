Chi ha ucciso il Megalodon | il preistorico squalo bianco? Uno tsunami di energia cosmica

Stragi '92 : ZiChittella; ''Borsellino a Marsala doveva essere ucciso con modalità eclatanti'' : di Aaron Pettinari Il collaboratore di giustizia sentito oggi al processo contro Matteo Messina Denaro Il giudice Paolo Borsellino , quando dirigeva la Procura della Repubblica di Marsala, doveva ...

Saleem - il giornalista pakistano torturato e ucciso nel 2011 per le sue inChieste : “Su questa vicenda è calato il silenzio” : Syed Saleem Shahzad è stato rapito il 29 maggio 2011, torturato e ucciso in Pakistan. giornalista collaboratore di Adnkronos, due giorni prima del suo sequestro aveva pubblicato un articolo su un attacco terroristico contro una base della Marina pakistana: stava svolgendo delle inchieste sulle infiltrazioni jihadiste nell’esercito e i possibili legami tra ufficiali della Marina e al-Qaeda. Il suo corpo senza vita e con evidenti segni di torture, ...

Brianza - uccide il figlio tossicodipendente con il batticarne poi Chiama il 118 : "Venite - l'ho ucciso" : In provincia di Monza, a Muggiò. E' stato lo stesso pensionato, Mario Colleoni, 72 anni, a chiamare i soccorsi e ad autodenunciarsi

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi mette tutti in riga : “la macChina è figa - in gara ho ucciso tutti” : Il pesarese ha fatto un bilancio dopo la prima giornata del Monza Rally Show 2018, ammettendo la propria superiorità rispetto agli avversari Valentino Rossi ha fame di vittoria, dopo una stagione complicata in sella alla sua Yamaha il Dottore è tornato a splendere a bordo della sua Ford Fiesta WRC Plus per la prima giornata di sfide al Monza Rally Show. LaPresse/Photo4 Dopo essersi aggiudicato la Prova Speciale 1, Valentino Rossi, ...

USA - gli piacevano i masChi : bimbo torturato e ucciso - madre e patrigno a processo : Anthony Avalos, bimbo californiano di 10 anni, è stato torturato e ucciso dal madre e dal patrigno. Ora la coppia è sotto processo per le aberranti azioni commesse. Nel corso del processo sono emersi dettagli terrificanti relativi alle ultime ore del piccolo. Anthony è stato massacrato dalla coppia perché aveva confessato che gli piacevano i maschi. La morte del piccolo risale allo scorso 21 giugno. La mamma e il compagno non solo lo hanno ...

Calabria : un 53enne muore sChiacciato da un trattore - anziano travolto e ucciso da un'auto : Un agricoltore è deceduto in Calabria dopo essere stato travolto dal suo mezzo agricolo. L'uomo, stava lavorando nei pressi di un terreno quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è rimasto schiacciato. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118. Nella giornata di ieri, sempre in Calabria, un anziano è stato invece travolto ed ucciso da ...

Arezzo : Meloni e Salvini si sChierano dalla parte dell'imprenditore che ha ucciso un ladro : Un imprenditore di Monte San Savino (Arezzo), che in passato ha subito ben 38 furti, ha sparato e ucciso un ladro sorpreso nella sua azienda. L'uomo è ora indagato per eccesso di legittima difesa. dalla sua parte si sono schierati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sostenendo il diritto a difendersi in caso di furto. Il ladro ucciso era un moldavo di 29 anni L'imprenditore, titolare di una rivendita di pneumatici, era abituato a dormire sul ...

Nero a metà/ Anticipazioni 2a puntata : Chi ha ucciso la ragazza ritrovata nella valigia? - 26 novembre - - IlSussidiario.net : Nero a metà, Anticipazioni seconda puntata 26 novembre: nuovi casi e problemi personali per Carlo Guerrieri e Malik Soprani.

Ultima puntata de L’Isola di Pietro 2 su Canale 5 il 25 novembre : Chi è il vero padre di Diego e Chi ha ucciso i Lai? : Siamo arrivati al capolinea e oggi andrà in onda l'Ultima puntata de L'Isola di Pietro 2. La fiction di Canale 5 con Gianni Morandi sta per volgere al termine e dopo il boom di ascolti della settimana scorsa tutto lascia pensare che anche questa sera milioni di italiani vorranno sapere come andrà a finire. A Carloforte c'è sempre un mistero o un caso da risolvere e in questa seconda stagione tutto sembra ruotare intorno a Diego, ma chi è il suo ...

Mafia Foggia - agguato in un parrucChiere a San Severo : ucciso un pregiudicato - due feriti gravissimi : Sono arrivati alle 12.30, mentre Michele Russi se ne stava sul marciapiede in via Terranova a San Severo, in provincia di Foggia. In due, armati di pistola, hanno iniziato a far fuoco contro l’uomo, pregiudicato di 58 anni. Lui ha tentato la fuga, rifugiandosi in un parrucchiere per uomo lì di fronte. I sicari non si sono fermati e hanno continuato la loro spedizione nel salone da barba. Hanno esploso almeno 50 colpi, uccidendo ...

MANTOVA - LA MADRE DEL BAMBINO UCCISO DAL PADRE/ "Nessuno mi ha ascoltata - ho Chiesto più volte aiuto" - IlSussidiario.net : MANTOVA, la MADRE del BAMBINO UCCISO dal PADRE. Ultime notizie: "Perché non ha bruciato casa al mattino?". Il racconto disperato della donna

Mantova - bambino ucciso dal padre nell’incendio. La madre : “Chiedevo aiuto - mi dicevano di avere pazienza” : Un grido disperato, d’aiuto, mai ascoltato. Questo emerge dalle parole di Silvia Fojticova, slovacca di 39 anni, madre del piccolo Marco, di 11 anni, morto soffocato nella propria cameretta a Mantova il 22 novembre in un incendio appiccato dal padre. La donna, da una stanza dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, ricostruisce l’accaduto ai giornalisti del Corriere della Sera e racconta delle svariate denunce e di quando ...

Mulhouse - bambino ucciso dai fratelli : picChiato perché non voleva studiare : Morire a soli nove anni per un capriccio. È davvero incredibile quanto è avvenuto lo scorso 17 settembre a Mulhouse, città francese al confine con Svizzera e Germania. Un bimbo, di cui non sono state fornite le generalità, è spirato dopo essere stato brutalmente percosso dal fratello 19enne, che era con lui in casa insieme alla sua fidanzata ed alla sorella di 20 anni. A quanto pare, i tre avrebbero aggredito il piccolo perché in quel momento si ...

'Non ho ucciso mio padre' : indagato per l'omicidio - si uccide sChiantandosi contro un camion : Francesco Masetti , 38 anni, era indagato per l'omicidio del padre, morto il 4 novembre scorso dopo un ricovero in ospedale: l'ipotesi degli inquirenti era che lo avesse avvelenato. Ma ieri Masetti si ...