Capelli rossi | svelato il segreto di un colore tanto particolare - Curiosità | news ed

Ricerca - lo studio : 8 geni svelano il ‘mistero’ dei Capelli rossi : Svelato il “mistero della chioma rossa”. Contrariamente a quanto si riteneva fino ad ora, gli scienziati hanno scoperto che la tonalità rossa dei capelli non sarebbe dovuta all’azione di un singolo gene, ma da ben otto varianti genetiche diverse. È quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’ dai Ricercatori britannici dell’Università di Edimburgo, basato sull’analisi del Dna di quasi ...

La cura giusta per Capelli rossi alla Anne Hathaway : capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019capelli. I rossi più belli per ...

Tagli di Capelli corti prossimo inverno : il pixie - il bob e le tonalità del rosso : Nell'inverno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli, ideali per accontentare tutte le donne. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte. Le ultime novità al riguardo vedono il rosso e il castano a farla da padroni. Tagli corti Le chiome corte sono sempre molto facili da portare e da acconciare. Di tendenza ci sarà il famoso pixie cut che, grazie ai suoi ciuffi spettinati, regalerà un look molto sbarazzino. Non ...

Ludovica Bizzaglia : «I Capelli rossi? Mi hanno aiutata a diventare attrice» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 43 di Vanity Fair Il capelli non devono essere una causa di insicurezza o di scherno. Eppure 9 donne su 10 non sono affatto soddisfate dei loro capelli e vorrebbero cambiarne la texture, il colore, la tipologia per sentirsi più libere e confident. Pantene ha colto il bisogno di reagire agli steriotipi e ha lanciato una campagna che coinvolge vaire influencer per diffondere un messaggio positivo sulla ...

Ludovica Bizzaglia : «I Capelli rossi? Mi mi hanno aiutato a diventare attrice» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 43 di Vanity Fair Il capelli non devono essere una causa di insicurezza o di scherno. Eppure 9 donne su 10 non sono affatto soddisfate dei loro capelli e vorrebbero cambiarne la texture, il colore, la tipologia per sentirsi più libere e confident. Pantene ha colto il bisogno di reagire agli steriotipi e ha lanciato una campagna che coinvolge vaire influencer per diffondere un messaggio positivo sulla ...