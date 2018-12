Bambini stranieri esclusi dalla mensa | condannato il Comune di Lodi

Lodi - Bambini stranieri esclusi da mensa scolastica. Il Tribunale di Milano : “Condotta discriminatoria del Comune” : A due mesi dal caso dell’esclusione dalla mensa di una scuola di Lodi di bambini stranieri, il Tribunale di Milano ha accertato la “condotta discriminatoria del Comune di Lodi” e ha ordinato di “modificare il ‘Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate’ in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di presentare la domanda di accesso” alle stesse condizioni ...

Classi miste - i Bambini stranieri non rallentano i nostri figli. Li arricchiscono : di Federica Morrone “Non voglio che mio figlio resti indietro a causa loro”. Quando il dibattito sull’immigrazione affronta il tema della scuola, sembrano trovarsi d’accordo anche le persone più distanti, il giornalista di sinistra che per carità non è razzista però, e coloro che vedono in Salvini il Messia che ci salverà dalla terribile inondazione delle acque nere. “Il problema è che un bambino straniero in classe ritarda ...

Lodi : delibera riapre le mense ai Bambini stranieri : Per il sindaco Sara Casanova non si tratta di un passo indietro. In assenza delle certificazioni sui beni nelle nazioni d'origine, alle famiglie di stranieri basterà una dichiarazione del consolato di ...

Lodi - Bambini stranieri tornano in mensa : spese coperte grazie alla raccolta fondi : La raccolta fondi ha raggiunto il suo obiettivo e da oggi, martedì 16 ottobre, i bambini stranieri di Lodi che nei giorni scorsi avevano pranzato su un tavolo a parte con cibo portato da casa possono tornare in mensa con i loro compagni di classe. Il Coordinamento Uguali Doveri che ha raccolto gli oltre 60mila euro ricevuti in donazione, ha infatti contattato le famiglie che denunciano l’impossibilità o la difficoltà ad accedere alle ...

Lodi : «Raccolti 60mila euro per la mensa ai Bambini stranieri» : Dove la politica non arriva, ci sono i cittadini. Oltre duemila persone da tutta Italia, hanno donato sessantamila euro per permettere a tutti i bambini stranieri che vivono a Lodi di mangiare a scuola insieme ai loro compagni. È il risultato dell’iniziativa lanciata dal Coordinamento Uguali Doveri, nato per offrire solidarietà agli extracomunitari di Lodi in protesta contro il nuovo regolamento comunale che impedisce a centinaia di ...

Lodi - colletta per i Bambini stranieri esclusi dalla mensa scolastica : “Raccolti 60mila euro - grazie. Stop a donazioni” : Da un lato, la decisione della sindaca leghista di Lodi. Dall’altra, la reazione di oltre 2mila persone che hanno deciso di coprire di tasca propria, con una donazione, i costi necessari per garantire l’accesso ai servizi scolastici ai bambini stranieri (leggi il reportage di Davide Milosa). E hanno raccolto oltre 60mila euro in pochi giorni. A lanciare la raccolta, il 22 settembre, era stato il Coordinamento Uguali Doveri che nel ...

De Petris - Grasso e Fratoianni contro la sindaca di Lodi : 'No escludere Bambini stranieri' : La sindaca leghista di Lodi, Sara Casanova, ha modificato i requisiti per poter accedere alla mensa scolastica gratuita. I più penalizzati da questa ratifica sono i genitori e gli alunni stranieri, tanto che i figli degli immigrati trascorrono la pausa pranzo divisi dai bambini italiani [VIDEO]. La situazione è stata messa ben in evidenza in un reportage di Piazza Pulita, che è stato notato anche da diversi esponenti politici, pronti a ...

Lodi : mense scolastiche separate per Bambini stranieri. E' bufera : Insorgono il Pd e Curia. Il ministro Bussetti disponibile ad incontrare la sindaca Sara Casanova, difesa dal vicepremier Salvini - Il Comune di Lodi la definisce la norma "anti-furbetti", ma la ...

