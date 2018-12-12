Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGOO LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA. PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E LA Roma FIUMICINO. MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E LA RUSTICA. CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E NOMENTANA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A CASTEL GIUBILEO SI STA IN CODA TRA TRIONFALE E SALARIA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA, PROSEGUENDO TRA PONTINA E LA A91 Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A CASTEL GIUBILEO SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E RomaNINA, PIU’ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA. SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA DOVE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA L’AEROPORTO Roma URBE E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E RomaNINA, PROSEGUENDO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA INTERNA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, PROSEGUENDO TRA TOR BELLA MONACA E RUSTICA. MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA Roma TERAMO. SI PROCEDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CIRCOLazioNE REGOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RISOLTI GLI INCIDENTEI AVVENUTI IN PRECEDENZA CODE RESIDUE TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO ,MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E’ STATA RIPRISTINATA LA CIRCOLazioNE SU 3 CORSIE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DUE INCIDENTI CREANO FORTI DISAGI TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO E TRA TORRE ANGELA E RomaNINA,IN QUESTO CASO NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE RIMANENDO IN INTERNA CODE TRA LA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA TORRE ANGELA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA CODE PER TRAFFICO TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PISANA, CI SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA TORRE ANGELA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA E’ DI NUOVO IL TRAFFICO A CREARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA E’ DI NUOVO IL TRAFFICO A CREARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA, TRA CASILINA E ARDEATINA, CODE E RALLENTAMENTI TRA LAURENTINTA E LA Roma FIUMICINO; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PISANA, ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E DELLA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA OSTIENSE E LA Roma FIUMICINO; IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRRADE DEL TERRITORIO; ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E CASSIA VEIENTANA. SULLA Roma FIUMICINO, PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CI SONO CODE TRA LA COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19 | 15
VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19:15 (Di mercoledì 12 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E FLAMINIA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA STRADA REGIONALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR PERCORRENSO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PALOMBARESE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA NOMENTANA E VIA DI MARCO SIMONE IN DIREZIONE SETTEVILLE ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19:15: VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 12-12-2018 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.20… -
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