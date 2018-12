Stefano | minacce operai Tuscolana rallentano lavori ciclabile

romadailynews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Roma – “Nei giorni scorsie tecnici sul cantiere dellahanno ricevuto pesanti. Hanno sporto regolare denuncia presso i Carabinieri”. Lo fa sapere il presidente della commissione capitolina Trasporti, Enrico. L’esponente del Movimento Cinque Stelle spiega, inoltre, che “purtroppo per questi motivi istanno subendo ritardi nel proseguimento. A loro va tutto nostro sostegno e nostra vicinanza”.“Non ci fermiamo e andiamo avanti per questa che ormai e’ una battaglia di civilta’ e progresso ancora prima che per la Mobilita’ sostenibile. Questi sono gli effetti, ahime’, di chi in questi giorni ha ‘soffiato sul fuoco’ e anziche’ fare corretta informazione ha preferito cavalcare sterili proteste di pochi che hanno una visione autocentrica della citta’ ...