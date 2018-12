Roma | in fuga dalla sconfitta

Roma - nonnina appassionata di gialli sventa da sola un furto mettendo in fuga tre ladri : Pensavano che fosse un colpo molto semplice: una borsa lasciata incustodita sul sedile anteriore di un’automobile da un’incauta proprietaria, in via Giacomo Debenedetti, a Roma, in zona Eur. Ai tre ladri sarebbe bastato forzare la portiera per entrare in possesso della refurtiva: un gioco da ragazzi con il loro attrezzo da scasso, una specie di chiave passepartout, capace di farsi gioco di qualsiasi serratura. C’erano quasi riusciti, ma non ...

Sospensione - un Romanzo sulla fuga dalle proprie ambizioni sbagliate : Il protagonista di Sospensione (Centauria edizioni, 18,50 euro) romanzo d’esordio di Michele Neri – giornalista, direttore dell’agenzia Grazia Neri e fondatore di Makadam, prima comunità al mondo di immagini scattate col cellulare – è un italiano sui cinquanta, fuggito anni prima dal suo paese e stabilitosi nel nord della Francia dove si è fatto una famiglia e una carriera come direttore di un’azienda che produce rivestimenti ...

Roma : prova fuga dopo aver rapinato supermercato con pistola - arrestato : Roma – pistola alla mano, ha rapinato a Roma un supermercato in via dei Satolli, all’Aurelio, minacciando i dipendenti ed impossessandosi di alcune centinaia di euro contenute nella casse. Poi e’ fuggito all’esterno ma, inseguito da alcuni passanti, e’ caduto a terra perdendo la pistola e parte dell’incasso. Subito sono giunte sul posto le pattuglie del Reparto Volanti che, da un sopralluogo effettuato, sono ...

Roma : trafuga antidepressivi in farmacia - tradito da tatuaggi : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno identificato e denunciato a piede libero l’autore di una rapina messa a segno due giorni fa in una farmacia di via Diego Angeli, al Tiburtino. L’uomo, un 29enne Romano gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, era entrato nell’esercizio e dopo aver lanciato alcune confezioni di medicinali verso la titolare ha rubato delle scatole ...

Napoli-Roma. La Juve ringrazia e va in fuga : Finisce 1-1 al San Paolo. La Juve ringrazia e va in fuga. Solo la rete di Mertens al 90′ evita

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Roma - preso a Bologna presunto stupratore in fuga : avrebbe violentato la coinquilina : avrebbe violentato la coinquilina , un donna di 35 anni, con la quale divideva l'abitazione a La Storta , periferia di Roma . Poi è fuggito facendo perdere le sue tracce. L'uomo, 52 anni, originario ...

Roma : ritrovati oggetti trafugati al Romics - un denunciato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno denunciato un giovane del posto per ricettazione di materiale informatico asportato da uno stand della Fiera di Roma. Nella mattinata di domenica un commerciante di Perugia riferiva ai Carabinieri di Monterotondo di aver rintracciato su un sito e-commerce, la consolle e le cartucce giochi, del valore di circa 400 euro, che gli avevano asportato lo scorso weekend presso la rassegna ...

Roma : in casa con pistola trafugata e sostanze stupefacenti - due arresti : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 35enne, originario della provincia di Teramo, con le accuse di detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era gia’ noto ai Carabinieri per i suoi trascorsi negli ambienti degli stupefacenti nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, dove era domiciliato prima di ...

Roma - esplosione in un appartamento per una fuga di gas : due persone in codice rosso : A causa dell'esplosione gli infissi dell'abitazione sono stati sbalzati in strada danneggiando alcuni veicoli

Genzano - esplode palazzina per una fuga di gas : tra i feriti il figlio di Bruno Abbatini - giocatore della Roma : Allarme nella notte a Genzano, ai Castelli Romani: un'esplosione ha causato il crollo parziale di palazzina di tre piani in via Cesare Battisti, in pieno centro storico, a pochi passi dal Municipio. ...

L'ultima fuga di Vito Bigione. Il narcos di Mazara arrestato in Romania : Nel suo ristorante a Walvis Bay, città portuale della Namibia, andavano a cena vip e politici di tutto il mondo. Lo chiamò 'La Marina', un nome italianissimo per un uomo di mondo, che ha girato in ...

MEGHAN MARKLE E HARRY SONO IN CRISI?/ La coppia vola in Australia per una fuga Romantica : MEGHAN MARKLE e HARRY SONO in CRISI? La famiglia reale mette in vendita l'anello di fidanzamento mentre la coppia vola in Australia per una fuga romantica.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:12:00 GMT)