Nokia 8 1 con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione in arrivo a gennaio 2019

Nokia 7 Plus si aggiorna con patch di sicurezza di novembre : Nokia 7 Plus sta ricevendo un corposo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di novembre 2018 e risolve dei piccoli bug di sistema.

Recensione Nokia 7.1 : difficile consigliarlo col 7 Plus in circolazione - ma il prezzo scende : Scopri tutto sul Nokia 7.1 nella nostra Recensione. Quanto dura la batteria, come va la fotocamera, i materiali, le caratteristiche tecniche e quanto costa!

Nokia 8.1 è ufficiale - anche in Italia - con un ottimo hardware e un prezzo medio : HMD Global è uscita allo scoperto, dopo mesi di dubbi e indiscrezioni, annunciando oggi il successore dell'apprezzatissimo Nokia 7 Plus: ecco quindi che è giunto il momento di conoscere Nokia 8.1.

Nokia 8.1 è ufficiale e pronto a conquistare la fascia media : HMD Global è uscita allo scoperto, dopo mesi di dubbi e indiscrezioni, annunciando oggi il successore dell'apprezzatissimo Nokia 7 Plus: ecco quindi che è giunto il momento di conoscere Nokia 8.1.

Nokia e Kena hanno problemi di compatibilità con il 4G : Nokia e Kena Mobile stanno avendo qualche problema con la rete 4G di recente introduzione: le due aziende sono già al lavoro e rilasceranno un aggiornamento risolutivo.

Nokia 8.1 - X7 e Phoenix sono tre smartphone? No - è uno solo con tre denominazioni diverse : Nei mesi passati vi avevamo parlato di alcune voci in merito a Nokia Phoenix che sarebbe stato presentato a cavallo tra l'autunno e l'inverno

Nokia 7.1 arriva in Europa anche con 4 GB di RAM e 64 GB di storage : Da venerdì anche la variante più performante con 4 GB di RAM del Nokia 7.1 dovrebbe essere disponibile nel Vecchio Continente

Nokia 106 - nuovo feature phone con batteria che dura un mese : Dopo aver lanciato Nokia 105 l'anno scorso, HMD e Nokia ci riprovano con la presentazione del nuovo feature phone Nokia 106. Ricordiamo che i feature phone rappresentano i telefonini come erano alla loro genesi, cellulari "puri"

HMD Global conferma l'aggiornamento ad Android 9 Pie per i Nokia 3 - 5 - 6 e 8 : Si allunga l'elenco degli smartphone Nokia per i quali HMD Global si prepara a rilasciare l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie

Nokia 9 : video e immagini confermano fotocamera innovativa e non solo : Abbiamo già parlato di HMD Global, l'azienda che ha riportato sul mercato il celebre brand Nokia con una nuova gamma di smartphone basati su Android. Anche quest'anno la società ha lanciato nuovi smartphone di fascia media ed entry level. Ma ancora adesso si attende il lancio di un modello di fascia alta in grado di competere con gli altri top di gamma della concorrenza. E il terminale di cui si parla con sempre maggiore insistenza ...

Nokia ha venduto quasi 5 milioni di smartphone nel Q3 2018 e continua a crescere : Come stanno andando le vendite degli smartphone Android targati Nokia? Bene, almeno stando agli ultimi dati diffusi da Counterpoint

Nuovo avvistamento per Nokia 9 PureView con Android 9 Pie : Nuovo avvistamento per Nokia 9 PureView, che finisce nei database del server degli aggiornamenti di FIH, mostrandosi con Android 9 Pie.

Nokia 7 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di ottobre : Nokia 7 Plus riceve un nuovo aggiornamento software che integra le patch di sicurezza di ottobre 2018. L'update è in rollout e disponibile via OTA.