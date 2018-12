Elseworlds chiude i battenti con ruoli alternati e uno scontro finale dall’esito incerto

optimaitalia

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Anche per quest'anno è arrivato il momento di salutare il maxi crossover di Arrow, The Flash e Supergirl: l'ultima parte diè andata in onda ieri sera negli Usando l'evento e lanciando il prossimo, Crisis. Barry e Oliver si trovano ancora dalla parte dei cattivi mentre il loro nemico, il Dr. Deegan finisce per vestire i panni di Superman e mostrarsi buono agli occhi di tutti. I due sono stanchi di lottare dalla parte del male e così partono alla ricerca di Cisco per risolvere tutto mentre Kara è ancora nelle mani di Alex e i suoi capi. Chi salverà i nostri eroi questa volta?I due finalmente trovano Cisco, a capo del crimine locale, intento a contare i soldi mentre sta comodamente seduto sul suo trono ma quando ordina ai suoi di liberarsi di Oliver e Barry quest'ultimo gli dice di aver conosciuto suo fratello Dante. Ottenuta l'attenzione di Cisco adesso non rimane ...