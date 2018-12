Cortana | Microsoft pronta a introdurre la funzione multi-utente

Cortana : in arrivo l’integrazione di Microsoft To-Do : I colleghi di Windows Central hanno segnalato, tramite un loro articolo, l’inizio dei test da parte di Microsoft per l’integrazione di Microsoft To-Do in Cortana. Da poco, il Colosso di Redmond sta inoltrando infatti una mail ad alcuni utenti Windows Insider selezionati invitando loro ad utilizzare l’assistente vocale AI per aggiungere promemoria alle liste To-Do in modo tale da risparmiare tempo, restare più organizzati e ...

Microsoft Launcher beta si aggiorna e introduce “Hey Cortana” - le note adesive e tanto altro : Microsoft Launcher è stato aggiornato alla versione 5.1 per i beta tester, con il supporto a "Hey Cortana", le note adesive e To-Do. L'articolo Microsoft Launcher beta si aggiorna e introduce “Hey Cortana”, le note adesive e tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Javier Soltero - responsabile della divione Cortana - abbandona Microsoft : [AGGIORNAMENTO] Dopo nemmeno un anno come capo della divisione Cortana, Javiero Soltero decide di abbandonare Microsoft entro la fine dell’anno in corso. Articolo Originale, Javier Soltero è, molto probabilmente, una persona che non vi dice assolutamente nulla eppure è stato nominato alcune settimane fa responsabile della divisione Cortana di Microsoft. Soltero, dopo aver venduto al Colosso di Redmond la propria startup Accompli, un ...