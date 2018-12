Arpa | da rogo aumento inquinamento aria

Rogo a Roma - l'Arpa : «Inquinamento aumentato - picchi a Villa Ada e Tiburtina» : I valori dell'inquinamento dell'aria nelle zone di Villa Ada e Tiburtina sforano i limiti di legge. Preoccupano i risultati delle rilevazioni pubblicati all'indomani del Rogo del Tmb Salario, a...

Maxirogo di via Salaria a Roma - il dg Arpa : 'Chiudete le finestre. I dati su fumi tossici venerdì' : 'Tenere chiuse le finestre è una precauzione necessaria. Per i dati su diossine, pcb e ipa bisognerà attendere venerdì'. Così il direttore generale dell'Agenzia regionale del Lazio per la protezione ...

Rogo Tmb Roma - Arpa : da primi dati parametri dell'aria in linea : Roma, 11 dic., askanews, - Sono rassicuranti i primi dati dell'Arpa sulla qualità dell'aria, dopo l'incendio all'impianto di trattamento rifiuti sulla Salaria a Roma: i parametri sono in linea e al di ...

Rogo - l’Arpa : nessun picco di diossina - solo valori alterati Cos’è e perché è pericolosa : Il punto sull’incendio del deposito di via Chiasserini. L’assessore regionale Cattaneo: «Generata una percentuale di diossina pari allo 0,5 picogrammi per metro cubo. nessun pericolo per la salute pubblica». Vigili del fuoco ancora al lavoro

Rogo di rifiuti a Milano - l'Arpa : «Valori di diossina alterati - ma non c'è picco» : L'incendio alla Ipb di Milano ha generato una percentuale di diossina pari allo 0,5 picogrammi per metro cubo. Secondo i normali parametri, la sostanza comporterebbe pericoli alla salute qualora...