Google vuole usare l’API Vulkan per il render della UI | ma dovermo attendere Android Q

Perché la Ue vuole multare di nuovo Google : Altra stangata in arrivo per Google. La Commissione europea si appresterebbe a infliggere al colosso di Mountain View una maxi multa record da 4,3 miliardi di euro per abuso di posizione dominante. Il motivo? Secondo la...

Google vuole disciplinare l’Ai - e mostra che l’America ha un problema : Roma. Da quando Google si è aggiudicato un lucroso contratto con il Pentagono per applicare la sua tecnologia di intelligenza artificiale e riconoscimento visivo ai droni militari americani, la rivolta è scoppiata a Mountain View. Il progetto militare americano si chiama Maven e usa l’intelligenza a

L’Enciclopedia Britannica vuole migliorare le ricerche su Google : (Foto: wikipedia.org) Nel 2014 Google ha introdotto gli snippet, una sorta di breve anteprima che fa risparmiare click. Una formula che ha permesso di velocizzare le ricerche ma che ha aperto una finestra su un mondo di imprecisioni, perché non tutte le fonti restituite sono attendibili. In questo particolare momento lo snippet più gettonato è offerto da Wikipedia. Il risultato di questa scorciatoia messa a disposizione da BigG non è sempre ...

Benessere digitale : Google vuole migliorare la nostra vita senza basi scientifiche : Alla conferenza annuale Google I/O sono state tante le novità presentate dal gigante di Mountain View, tra queste anche alcune rivolte a persone con disabilità e su ogni aspetto di cui si occupa l’azienda con un occhio di riguardo al Benessere digitale (Digital Wellbeing). Una serie di funzioni atte a ridurre la dipendenza da smartphone e dall’ansia che consegue dal suo “non utilizzo“. Cosa intende Google per Benessere ...