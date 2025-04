It.insideover.com - L’Ue stringe la morsa sull’Ungheria: “Via il diritto di voto al Consiglio europeo”

Leggi su It.insideover.com

Isolare un membro “scomodo” e “ribelle” dei 27 Paesi membri dell’Unione europea, che in questi anni ha frenato il sostegno incondizionato delalla guerra per procura combattuta contro la Russia in Ucraina. Parliamo ovviamente dell’Ungheria del premier Viktor Orban, da tempo sotto accusa per presunte violazioni dello stato di. L’Unione Europea, infatti, sta alzando il tiro contro Budapest, brandendo l’articolo 7 del Trattato Ue per minacciare la revoca deldiin seno al.Come riportato da EUobserver, il caso Ungheria risale addirittura al 2018, quando fu avviata la procedura dell’articolo 7, lasciata poi a languire. Ora, stando a una fonte Ue citata dalla testata, 19 Stati membri sarebbero pronti a spingere per sanzioni più dure, anche se l’unanimità dei 26 Paesi (Ungheria esclusa, ovviamente) resta un ostacolo per misure drastiche come la sospensione dei diritti di