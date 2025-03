Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 5-3, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’italiano serve per vincere il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda30-40 Regalo di De Minuar! L’australiano sceglie di rispondere due metri oltre la linea di fondo campo ma non riesce a gestire la risposta di dritto che termina lunga.Seconda. Non fortunatocon la prima che è uscita di pochi millimetri15-40 Si ferma in rete il rovescio delsu una palla più lenta e da spingere.Seconda15-30 Termina di poco in corridoio il dritto incrociato di.15-15perde il controllo del dritto in uscita dal servizio.15-0 Prima al centro vincente per l’azzurro5-3 Gioco De: l’australiano manovra bene con il dritto.40-15 Servizio ad uscire vincente.30-15 Accelerazione fulminea di Deche dal centro trova un dritto vincente imprendibile.15-15 Si ferma a metà rete il rovescio dell’australiano che è stato lento in uscita dal servizio15-0 Servizio e dritto per De