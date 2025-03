.com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, che cosa hai combinato? Conversano battuto 29-28 al PalaQuaresima

I ragazzi di Palazzi, sotto di 6 reti al 49?, piazzano un break di 7-0 in 7 minuti e conquistano la terza vittoria consecutiva. La zona salvezza diretta è ora a -1, 23 marzo 2025 – Lasi regala una serata da sogno davanti al proprio pubblico, battendo 29-28 l’ex capolista. Ieri, sabato 22 marzo, i ragazzi di Palazzi, infatti, hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva in Serie A, portandosi ora a un solo punto dalla zona salvezza diretta. I cingolani, sotto di 6 reti a 11 minuti dalla fine, hanno rimontato il parziale con un parziale monstre di 7-0, sfruttando anche l’espulsione di Pablo Marrochi, gestendo poi il +1 nei minuti finali. Maiavevanelle 9 gare precedenti in massima serie.Primo tempo Nei primi 30 minuti di gioco la partita è equilibrata, con capovolgimenti di fronte continui, con gli ospiti che non sono andati oltre il +3 di vantaggio.