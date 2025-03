Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la FP1 su Leclerc, 4° Hamiton. Alle 8.30 la Sprint Qualifying

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.37 A questo punto tutto sarà rimandatoore 08.30 con laQualifyfing. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. A più tardi!05.35 Mercedes in scia con Russell quinto e Kimi Antonelli nono, mentre la Red Bulluna FP1 con tanti punti di domanda con Verstappen 16° e Lawson 18°.05.33 La FP1 siqui.conferma lo strapotere della McLaren proprio in extremis, ma la Ferrari risponde presente consecondo e Hamilton 4°05.31record nel T2,al comando in 1:31.504 e demolisce il tempo diper 454 millesimi! Terzo Piastri a 649 poi Hamilton a 691.05.30 BANDIERA A SCACCHI! ANDIAMO A VEDERE GLI UTIMI TEMPI!arriva al T1 con 86 millesimi dache risponde a 95.