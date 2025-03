Quotidiano.net - Il Resto del Carlino fa 140: la storia siamo noi

Baroncini Se prima del 1885 ilfu soltanto una moneta (con cui si pagava il sigaro e ilera il “nostro“ foglio), dopo divenne esclusivamente un giornale, ilcon la C maiuscola, ildel. Non è un caso che anche oggi, metonimicamente, quando a Bologna si chiede il giornale arriva il. È uno scambio che profuma di famiglia, di bottega, di. E oggi che la testata festeggia 140 anni – fondazione il 20 marzo, prima uscita il 21 con le notizie del 20 guardando con coraggio al presente e futuro digitale – si rafforza la duplice funzione dichiarata nel nome: quella provvisoria, di soccorso ai tabaccai ottocenteschi e dunque alla società, e quella più nobile e senza tempo di critica e di moralizzazione. “Dare ildel“ significa dare la pariglia, non fare sconti.