Ilgiorno.it - Cochi e la vita sconclusionata: “Ho un imprinting milanese e un principio: mai per soldi. Renato Pozzetto? Un fratello maggiore (di 6 mesi). Jannacci un riferimento”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – È uno di quei casi in cui basta il nome:. Come fosse un amico, un parente. Frammento di Milano e delladi tanti. Che siamo un po’ tutti cresciuti qui col cabaret, la città degli artisti, il teatro e il risotto, ogni tanto al cinema sotto il Torracchione. Questa volta l’appuntamento è al Gerolamo di piazza Beccaria, dovearriva con due spettacoli: stasera “Charlie Parker: Bird lives!”, omaggio al grande sassofonista con l’Emilio Soana Quintet; domani alle 16 l’autobiografico “Diario di una”, insieme a Paolo Crespi. Perché? “La miaè stata all’insegna degli eventi inaspettati e dei percorsi inattesi, delle scelte fatte solo per istinto, inseguendo questa curiosità scatenata che mi caratterizza. Ho però tenuto fede a un paio di punti fermi: non mi è mai interessato deie non mi sono mai approfittato degli altri”.