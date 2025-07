Buon compleanno Awanagana Eugenio Finardi Gegia…

Buon compleanno Awanagana, Eugenio Finardi, Gegia,  Lido Vieri, Maria Voce, Mimmo Liguoro, Giovanni Monchiero, Tony Esposito, Al Cliver, Massimo Bernardini, Luigi Carletti, Diletta Petronio, Miguel Indurain, Fabrizio Gifuni, Laura Gobbetti, Massimo Marazzina, Alessandra Bellini, Maria Agresta, Luca Sottana, Derek Toletti, Annalisa de Simone, Alessandro Bazzana, Paolo Gaspardone, Giacomo Gurini, Alan Marangoni, Miriam Dalmazio, Moussa DembĂ©lĂ©, Simone Gariboldi, Sergio Busquets, Costanza Manfredini, Giorgio Tavecchio. Oggi 16 luglio, compiono gli anni: Mario de Grassi, ex calciatore; Maria Voce, avvocata, presidente Movimento Focolari; Paolo Fedeli, latinista, filologo, saggista; Bruno Rubino, scrittore, giornalista; Lido Vieri, ex calciatore, allenatore; Mimmo Liguoro, giornalista; Marcello Marrocchi, cantautore, compositore; Chiara Valentini, giornalista; Michele Ciliberto, storico della filosofia; Valerio Caprara, critico cinema; Giovanni Monchiero, politico; Gian Mario Anselmi, italianista; Renato Tavella, scrittore; Fidel Mbanga Bauna, giornalista; Gianfranco Sanguinetti, scrittore, enologo, rivoluzionario; Awanagana (Antonio Costantini), conduttore radio e tv, cantante, attore; Giovanni Mattio, pittore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Awanagana, Eugenio Finardi, Gegia…

