Risiko bancario Ue pronta a revocare il golden power e Giorgetti è scomparso

Il governo ha violato le regole Ue esercitando i poteri del golden power sul caso Unicredit-Banco Bpm e il rischio è che quel decreto ora venga revocato. Di fronte alla bocciatura della Commissione Ue, però, il governo continua a restare in silenzio. Così come il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, invitato dalle opposizioni a riferire in Parlamento sul caso. Nella lettera inviata dalla Commissione all’Italia sul golden power applicato nella tentata scalata di Bpm da parte di Unicredit, si spiega che l’esecutivo comunitario è arrivato alla “conclusione preliminare che l’Italia ha violato l’articolo 21 del Regolamento Concentrazioni”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Risiko bancario, Ue pronta a revocare il golden power e Giorgetti è scomparso

