Programmi tv mercoledì 16 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Norvegia-Italia femminile, su Sky Cinema Uno Anora. Guida ai programmi Tv della serata di mercoledì 16 luglio 2025. La prima serata del 16 luglio 2025  si accende con titoli forti e storie intense: dalla tensione di The Sentinel con Michael Douglas, al mistero oscuro di Fino all’ultimo indizio con Denzel Washington e Jared Leto, fino alla delicatezza drammatica di Collateral Beauty con Will Smith e Helen Mirren. Tra azione, poesia e realtĂ tagliente, ce n’è davvero per tutti i gusti. FILM. Alle 21.10 su Rai Movie, The Sentinel ci porta nel cuore della sicurezza presidenziale americana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi tv mercoledì 16 luglio 2025: film, attualitĂ e spettacolo in prima serata

