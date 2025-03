Notizieaudaci.it - Sottrae cucciolo di vombato alla madre disperata, Australia furiosa con l’influencer Sam Jones

L’americana rischia l’espulsione dall’Non accenna a placarsi l’indignazione deglini versostatunitense Sam, protagonista di un video che la vede sottrarre undi, evidentemente agitata. Le immagini hanno scatenato indignazione sui social e nelle istituzioni. Il premier Anthony Albanese ha ironicamente invitato la ragazza a provare a fare lo stesso con animali più pericolosi: “Prenda undi coccodrillo de vediamo come va a finire”. Il ministro degli Interni: ‘In corso una revisione del visto’Nel filmato, girato ine poi rimosso, si vederaccogliere il piccolosul bordo di una strada e correre verso la sua auto, mentre ladella insegue. In sottofondo si sente un uomo – che stava riprendendo la scena – sghignazzare: “Guarda la, lo sta inseguendo!” Il ministro degli Interni Tony Burke ha rivelatoBbc che è in corso una revisione delle autorizzazioni per il visto della donna, mentre una petizione online che ne chiede l’espulsione immediata dal Paese ha già raccolto oltre 10.